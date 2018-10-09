Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
16:49 (мск), источник: ТАСС

Международный олимпийский комитет изменил статус членства Сергея Бубки

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) согласилась изменить статус членства в организации олимпийского чемпиона 1988 года Сергея Бубки, теперь он будет работать не по квоте национальных олимпийских комитетов, а являться индивидуальным членом. Решение было принято в связи с тем, что Бубка вскоре покинет пост президента Национального олимпийского комитета Украины, что должно было автоматически лишить его членства в МОК.

Наверх

Решение изменить статус членства 54-летнего Бубки, который входит в исполком МОК, поддержали 66 делегатов, принимающих участие в сессии в Буэнос-Айресе, против — 7.

«Исполком МОК придерживается мнения, которое поддерживается и комиссией по избранию членов МОК, что МОК не вправе потерять опыт господина Бубки, поэтому было предложено изменить его статус. И это будет одно из пяти исключений в истории олимпийского движения с учетом того, что от Украины у нас уже есть один индивидуальный член — Валерий Борзов. Но это соответствует тем поправкам, которые были введены в Олимпийскую хартию», — сказал президент МОК Томас Бах.

«Вы установили еще один олимпийский рекорд, изменив свой членский статус во второй раз», — заметил он в шутку.

В 2018 году членства в МОК лишился Александр Жуков, поскольку покинул пост президента Олимпийского комитета России. В МОК он был избран в 2013 году по квоте национальных комитетов.

 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей Первого канала
Шампанское и драка с Паком. Все грехи Кокорина и Мамаева
Кто на самом деле виноват в страшной травме форварда «Трактора»
Безумная встреча Хабиба в Дагестане. Фаны прорывались к чемпиону
«Краснодар» обратился в РФС, чтобы разорвать контракт с Мамаевым
«Зенит» разочарован поведением Кокорина и накажет футболиста
Вы не узнаете «Арсенал». Эмери изменил все
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь