Международный олимпийский комитет изменил статус членства Сергея Бубки

«Исполком МОК придерживается мнения, которое поддерживается и комиссией по избранию членов МОК, что МОК не вправе потерять опыт господина Бубки, поэтому было предложено изменить его статус. И это будет одно из пяти исключений в истории олимпийского движения с учетом того, что от Украины у нас уже есть один индивидуальный член — Валерий Борзов. Но это соответствует тем поправкам, которые были введены в Олимпийскую хартию», — сказал президент МОК Томас Бах.