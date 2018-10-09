Международный олимпийский комитет изменил статус членства Сергея Бубки

Решение изменить статус членства 54-летнего Бубки, который входит в исполком МОК, поддержали 66 делегатов, принимающих участие в сессии в
«Исполком МОК придерживается мнения, которое поддерживается и комиссией по избранию членов МОК, что МОК не вправе потерять опыт господина Бубки, поэтому было предложено изменить его статус. И это будет одно из пяти исключений в истории олимпийского движения с учетом того, что от Украины у нас уже есть один индивидуальный член — Валерий Борзов. Но это соответствует тем поправкам, которые были введены в Олимпийскую хартию», — сказал президент МОК Томас Бах.
«Вы установили еще один олимпийский рекорд, изменив свой членский статус во второй раз», — заметил он в шутку.
В 2018 году членства в МОК лишился Александр Жуков, поскольку покинул пост президента Олимпийского комитета России. В МОК он был избран в 2013 году по квоте национальных комитетов.