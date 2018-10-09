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16:54 (мск), источник: ТАСС

Глава Международного паралимпийского комитета Парсонс стал членом МОК

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Глава Международного паралимпийского комитета (МПК) Эндрю Парсонс избран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Решение было принято во вторник на сессии МОК в Буэнос-Айресе.

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Парсонс был избран президентом МПК в сентябре прошлого года, на этом посту бразилец сменил британца Филипа Крэйвена, который также входил в МОК, но лишился членства сразу после ухода с поста главы паралимпийского комитета.

Помимо Парсонса, новыми членами МОК избраны еще восемь человек: президент Международной федерации гимнастики (FIG) японец Моринари Ватанабэ, президент национального олимпийского комитета Литвы Дайна Гудзиневичюте, президент национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго, президент национального олимпийского комитета Парагвая Перес Лопес Морейра, президент национального олимпийского комитета Уганды Уильям Блик, президент национального олимпийского комитета Бутана принц Джигъел Угъен Вангчук, первый вице-президент национального олимпийского комитета Руанды Фелисите Рвемарика и правозащитница из Афганистана Самира Асгари.

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