CAS опубликует мотивировочные части по делам 28 оправданных россиян в ближайшие месяцы

Всего в январе CAS рассмотрел дела 39 российских спортсменов, наказанных дисциплинарным комитетом МОК. В понедельник стало известно, что CAS подготовил мотивировочные части по делам всех 11 спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены лишь частично: с них было снято пожизненное отстранение от Олимпиад, однако их результаты на Играх в Сочи остались аннулированными. Апелляции других 28 российских спортсменов были удовлетворены полностью.
«Что касается дел российских спортсменов, то сначала были опубликованы мотивировочные части по делам Александра Зубкова и Александра Легкова, были опубликованы мотивировочные части по делам 11 других спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены частично», — сказал Коутс.
«Что касается Легкова, то МОК, как известно, подал апелляцию в Швейцарский суд. Над другими оправдательными решениями еще ведется работа, поскольку каждое дело — это около 150 страниц. Они будут опубликованы в течение нескольких следующих месяцев. Мы знаем, насколько важно их получить международным федерациям по зимним видам спорта», — добавил он.
В число 11 спортсменов входят бобслеисты Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.
CAS вскоре после объявления вердикта по делам 39 российских спортсменов опубликовал мотивировочные части только по двум делам — Зубкова и лыжника Александра Легкова, которому было возвращено олимпийское золото. CAS в мотивировочных решениях по делам Воеводы и Зубкова отмечает, что они были признаны виновными, поскольку были представлены доказательства их причастности к подмене мочи на ОИ-2014.