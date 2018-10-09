CAS опубликует мотивировочные части по делам 28 оправданных россиян в ближайшие месяцы

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Всего в январе CAS рассмотрел дела 39 российских спортсменов, наказанных дисциплинарным комитетом МОК. В понедельник стало известно, что CAS подготовил мотивировочные части по делам всех 11 спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены лишь частично: с них было снято пожизненное отстранение от Олимпиад, однако их результаты на Играх в Сочи остались аннулированными. Апелляции других 28 российских спортсменов были удовлетворены полностью.

«Что касается дел российских спортсменов, то сначала были опубликованы мотивировочные части по делам Александра Зубкова и Александра Легкова, были опубликованы мотивировочные части по делам 11 других спортсменов, чьи апелляции были удовлетворены частично», — сказал Коутс.

«Что касается Легкова, то МОК, как известно, подал апелляцию в Швейцарский суд. Над другими оправдательными решениями еще ведется работа, поскольку каждое дело — это около 150 страниц. Они будут опубликованы в течение нескольких следующих месяцев. Мы знаем, насколько важно их получить международным федерациям по зимним видам спорта», — добавил он.

В число 11 спортсменов входят бобслеисты Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанюк.