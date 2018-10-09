Фоторепортажи
28«Локо» проиграл «Шальке». Возможна отставка Семина?
12Дебют Еременко в «Спартаке»
21:04 (мск), источник: ТАСС

Главе WADA до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Восстановление Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в правах состоялось почти три недели назад, однако президенту Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейгу Риди до сих пор приходится очень часто объяснять окружающим, почему исполком WADA принял это решение. Об этом Риди сообщил, выступая на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе.

Наверх
Источник: ИТАР-ТАСС

20 сентября исполком WADA большинством голосов принял решение о возвращении Российскому антидопинговому агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Однако России необходимо в строго оговоренные сроки предоставить доступ в московскую антидопинговую лабораторию.

«Я действительно трачу большое время для объяснений причин такого решения, — заметил Риди. — Иногда мне это удается, иногда — нет. Это решение было неоднозначно воспринято в мире и вызвало комментарии в прессе. Но я получил поддержку со стороны комиссии спортсменов МОК».

«Главное — это предоставление к базе данных московской лаборатории. У нас есть информация по ряду дел, и доступ к этой информации может быть последним кусочком паззла. Мы работаем с международными федерациями, и эта информация необходима, чтобы понять, наказывать спортсменов или нет», — подчеркнул глава WADA.

Глава МОК Томас Бах, в свою очередь, еще раз заявил, что исполком организации принял к сведению соответствующее решение WADA. «Теперь решение за российской стороной, она должна выполнить оставшееся условие», — заметил он. Международный союз биатлонистов (IBU), основываясь на данные из базы данных московской лаборатории, в настоящее время ведет расследование в отношении четырех российских биатлонистов, трое из которых уже завершили спортивную карьеру. В их числе олимпийские чемпионы Светлана Слепцова и Евгений Устюгов.

 Хабиб победил, но это пиррова победа
Денис Пак о том,что произошло в кафе и почему футболисты стали драться
«Его хотел «МЮ»: зарубежная пресса — о Кокорине и Мамаеве
Сборная России прибыла в Калининград на матч со шведами
Вратарь «Салавата Юлаева» установил рекорд в матче КХЛ
Атлетическая комиссия Невады отстранила Макгрегора на месяц
Команду Головина может возглавить бывший тренер «Челси»
Руководство РПЛ попросит РФС рассмотреть дело Кокорина и Мамаева
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь