Главе WADA до сих пор приходится подробно объяснять причины восстановления РУСАДА

Источник: ИТАР-ТАСС

20 сентября исполком WADA большинством голосов принял решение о возвращении Российскому антидопинговому агентству статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. Однако России необходимо в строго оговоренные сроки предоставить доступ в московскую антидопинговую лабораторию.

«Я действительно трачу большое время для объяснений причин такого решения, — заметил Риди. — Иногда мне это удается, иногда — нет. Это решение было неоднозначно воспринято в мире и вызвало комментарии в прессе. Но я получил поддержку со стороны комиссии спортсменов МОК».

«Главное — это предоставление к базе данных московской лаборатории. У нас есть информация по ряду дел, и доступ к этой информации может быть последним кусочком паззла. Мы работаем с международными федерациями, и эта информация необходима, чтобы понять, наказывать спортсменов или нет», — подчеркнул глава WADA.