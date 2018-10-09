Казахстан завоевал первое золото на юношеской Олимпиаде-2018
Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал золотую медаль юношеской Олимпиады-2018 в аргентинском
Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал золотую медаль юношеской Олимпиады-2018 в аргентинском
В финале самой тяжелой весовой категории (до 100 килограммов) соперником 17-летнего Садуакаса был его грузинский ровесник Илья Сулуманидзе. Поединок завершился досрочной победой казахстанца с помощью вазари.
Отметим, что на пути к финалу Садуакас победил сначала иранца Абольфази Шожея, а затем — венгра Зомбора Вега.
Медаль Садуакаса стала для Казахстана второй на юношеских ОИ-2018, но первой — золотой. Ранее серебряную медаль принесла дзюдоистка Маргарита Гриценко, уступившая в финале сопернице из Германии.
Cборную Казахстана на юношеских ОИ представляют 58 спортсменов в 23 видах. Игры продлятся до 18 октября. В соревнованиях участвуют четыре тысячи спортсменов из 206 стран.