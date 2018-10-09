Казахстан завоевал первое золото на юношеской Олимпиаде-2018

В финале самой тяжелой весовой категории (до 100 килограммов) соперником 17-летнего Садуакаса был его грузинский ровесник Илья Сулуманидзе. Поединок завершился досрочной победой казахстанца с помощью вазари.

Отметим, что на пути к финалу Садуакас победил сначала иранца Абольфази Шожея, а затем — венгра Зомбора Вега.

Медаль Садуакаса стала для Казахстана второй на юношеских ОИ-2018, но первой — золотой. Ранее серебряную медаль принесла дзюдоистка Маргарита Гриценко, уступившая в финале сопернице из Германии.