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22:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан завоевал первое золото на юношеской Олимпиаде-2018

Казахстанский дзюдоист Бекарыс Садуакас завоевал золотую медаль юношеской Олимпиады-2018 в аргентинском Буэнос-Айресе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В финале самой тяжелой весовой категории (до 100 килограммов) соперником 17-летнего Садуакаса был его грузинский ровесник Илья Сулуманидзе. Поединок завершился досрочной победой казахстанца с помощью вазари.

Отметим, что на пути к финалу Садуакас победил сначала иранца Абольфази Шожея, а затем — венгра Зомбора Вега.

Медаль Садуакаса стала для Казахстана второй на юношеских ОИ-2018, но первой — золотой. Ранее серебряную медаль принесла дзюдоистка Маргарита Гриценко, уступившая в финале сопернице из Германии.

Cборную Казахстана на юношеских ОИ представляют 58 спортсменов в 23 видах. Игры продлятся до 18 октября. В соревнованиях участвуют четыре тысячи спортсменов из 206 стран.

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