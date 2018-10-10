Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день ЮОИ в Аргентине

Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Буэнос-Айресе два золота в копилку сборной России принесли пловцы. Андрей Минаков победил на дистанции 100 метров баттерфляем, а также в составе кролевой эстафеты 4 по 100 вместе с Климентом Колесниковым, Даниилом Марковым и Владиславом Герасименко.

В стрельбе из пневматического пистолета Яна Енина завоевала серебро. В пляжном волейболе Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов обыграли соперников из Новой Зеландии (2−0).

В пляжном гандболе женская сборная России проиграла по пенальти сборной Венгрии и победила соперниц из Американского Самоа. Однако уже после матча с командой Венгрии россиянки лишилась шансов пройти в следующую стадию турнира.

В теннисе Камилла Рахимова и Оксана Селехметьева в парном разряде в трех сетах проиграли смешанному аргентино-колумбийскому дуэту Мария Карле/Мария Осорио Серрано.