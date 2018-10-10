Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день ЮОИ в Аргентине

Во вторник в
В стрельбе из пневматического пистолета Яна Енина завоевала серебро. В пляжном волейболе Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов обыграли соперников из Новой Зеландии (2−0).
В пляжном гандболе женская сборная России проиграла по пенальти сборной Венгрии и победила соперниц из Американского Самоа. Однако уже после матча с командой Венгрии россиянки лишилась шансов пройти в следующую стадию турнира.
В теннисе Камилла Рахимова и Оксана Селехметьева в парном разряде в трех сетах проиграли смешанному
По итогам трех дней соревнований сборная России лидирует в общем зачете с 16 медалями (13 золотых, 2 серебряных и одна бронзовая). Второй идет сборная Венгрии (7−1−1), третьей — команда Италии (2−4−6).