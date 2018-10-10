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10:08 (мск), источник: Р-Спорт

Россияне завоевали 2 золотые медали в третий день ЮОИ в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 окт — РИА Новости. Две золотые награды завоевали российские спортсмены в третий день юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

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Источник: РИА "Новости"

Во вторник в Буэнос-Айресе два золота в копилку сборной России принесли пловцы. Андрей Минаков победил на дистанции 100 метров баттерфляем, а также в составе кролевой эстафеты 4 по 100 вместе с Климентом Колесниковым, Даниилом Марковым и Владиславом Герасименко.

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В стрельбе из пневматического пистолета Яна Енина завоевала серебро. В пляжном волейболе Дмитрий Веретюк и Денис Шекунов обыграли соперников из Новой Зеландии (2−0).

В пляжном гандболе женская сборная России проиграла по пенальти сборной Венгрии и победила соперниц из Американского Самоа. Однако уже после матча с командой Венгрии россиянки лишилась шансов пройти в следующую стадию турнира.

В теннисе Камилла Рахимова и Оксана Селехметьева в парном разряде в трех сетах проиграли смешанному аргентино-колумбийскому дуэту Мария Карле/Мария Осорио Серрано.

По итогам трех дней соревнований сборная России лидирует в общем зачете с 16 медалями (13 золотых, 2 серебряных и одна бронзовая). Второй идет сборная Венгрии (7−1−1), третьей — команда Италии (2−4−6).

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