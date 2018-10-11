Фоторепортажи
14Гол Роналду, поражения «Реала» и «Баварии» и другие события выходных
14Нурмагомедов победил Макгрегора
09:54 (мск), источник: Р-Спорт

Все медали сборной России в четвертый день ЮОИ в Аргентине завоевали пловцы

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 окт — РИА Новости. Российские пловцы пополнили копилку медалей сборной России в четвертый день юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе пятью наградами.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Золото на индивидуальных дистанциях завоевали Климент Колесников (50 метров на спине) и Анастасия Макарова (100 метров брасс), серебро на счету Даниила Маркова (50 метров кроль), бронза у Полины Егоровой (50 метров баттерфляй).

Также мужская команда сборной России (Колесников, Марков, Андрей Минаков, Владислав Герасименко) завоевала золото в комбинированной эстафете с юношеским рекордом мира.

В пляжном волейболе россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова победили соперниц из Доминики (2:0), женская сборная России по пляжному гандболу победила команду Республики Маврикия (2:0). В футзале мужская сборная России одержала победу над командой Соломоновых островов (10:4).

Таким образом, сборная России сохранила первое место в командном зачете с 21 медалями (16 золотыми, 3 серебряными, 2 бронзовыми). Второй идет сборная Италии 14 (3−5−6), третьей — команда Венгрии (8−1−1).

 Что ждёт Кокорина и Мамаева после драки в центре Москвы
Ослепительные девушки из UFC, очутившиеся в центре скандала в Лас-Вегасе
Кокорина и Мамаева задержали на 48 часов: что будет дальше?
Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Вегас»
Интриги дня КХЛ: «Салават» подтолкнет Титова к отставке
Шипулин будет получать губернаторскую стипендию в 3500 рублей
«Химки» начнут сезон матчем с «Олимпиакосом»
Сборная России идет на повышение
Новый шлем вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» украсит матрешка (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь