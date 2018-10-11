Все медали сборной России в четвертый день ЮОИ в Аргентине завоевали пловцы

Золото на индивидуальных дистанциях завоевали Климент Колесников (50 метров на спине) и Анастасия Макарова (100 метров брасс), серебро на счету Даниила Маркова (50 метров кроль), бронза у Полины Егоровой (50 метров баттерфляй).
Также мужская команда сборной России (Колесников, Марков, Андрей Минаков, Владислав Герасименко) завоевала золото в комбинированной эстафете с юношеским рекордом мира.
В пляжном волейболе россиянки Мария Воронина и Мария Бочарова победили соперниц из Доминики (2:0), женская сборная России по пляжному гандболу победила команду Республики Маврикия (2:0). В футзале мужская сборная России одержала победу над командой Соломоновых островов (10:4).
Таким образом, сборная России сохранила первое место в командном зачете с 21 медалями (16 золотыми, 3 серебряными, 2 бронзовыми). Второй идет сборная Италии 14 (3−5−6), третьей — команда Венгрии (8−1−1).