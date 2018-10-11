Комиссия конгресса США призвала МОК отстранить Пекин от проведения ОИ-2022

В докладе комиссии говорится, что ситуация с правами человека в Китае неуклонно ухудшается год за годом с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин. Отмечается, что в настоящее время более миллиона представителей этнического мусульманского меньшинства — уйгуров — содержатся в «лагерях политического перевоспитания». В конце доклада члены комиссии призвали МОК провести перевыборы места проведения Игр-2022, которые должен принять Пекин.