Комиссия конгресса США призвала МОК отстранить Пекин от проведения ОИ-2022

В докладе комиссии говорится, что ситуация с правами человека в Китае неуклонно ухудшается год за годом с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин. Отмечается, что в настоящее время более миллиона представителей этнического мусульманского меньшинства — уйгуров — содержатся в «лагерях политического перевоспитания». В конце доклада члены комиссии призвали МОК провести перевыборы места проведения Игр-2022, которые должен принять Пекин.
Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана место проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.