Фоторепортажи
1210 лет дружбы Мамаева и Кокорина
12Дебют Еременко в «Спартаке»
20:20 (мск), источник: Р-Спорт

Комиссия конгресса США призвала МОК отстранить Пекин от проведения ОИ-2022

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Комиссия конгресса США обратилась с призывом к Международному олимпийскому комитету (МОК) отстранить Пекин от проведения зимних Олимпийских игр-2022 в связи с «тяжелой ситуацией с соблюдением прав человека» в Китае, сообщает Insidethegames.

Наверх

В докладе комиссии говорится, что ситуация с правами человека в Китае неуклонно ухудшается год за годом с 2013 года, когда председателем КНР стал Си Цзиньпин. Отмечается, что в настоящее время более миллиона представителей этнического мусульманского меньшинства — уйгуров — содержатся в «лагерях политического перевоспитания». В конце доклада члены комиссии призвали МОК провести перевыборы места проведения Игр-2022, которые должен принять Пекин.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица Китая была выбрана место проведения Олимпиады на сессии МОК в Куала Лумпуре 31 июля 2015 года. Пекин станет первым городом, который примет и летние, и зимние Игры. Летняя Олимпиада прошла в столице Китая в 2008 году.

 Семин прокомментировал скандал с участием Кокорина и Мамаева
Нурмагомедов рассказал Путину о причинах агрессивного поведения
Что известно из первых интервью Мамаева и Кокорина
Хабиб вступился за друга. Он грозится уйти из UFC
Три российские биатлонистки планируют уйти в декрет
Большой скандал в российском хоккее: «Адмирал» против КХЛ
Адвокат банды Цапка отказался защищать Кокорина и Мамаева
«Реал» ответил на обвинения в связи с делом об изнасиловании
«Зенит» нашел оправдание для Кокорина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь