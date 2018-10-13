ОКР: IPC надеется восстановить Паралимпийский комитет России в ближайшее время

В конце сентября было принято решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. IPC 12 сентября объявил о продлении отстранения ПКР, заявив, что невыполненными остаются три критерия, одним из которых являлось восстановление РУСАДА.

«По Паралимпийскому комитету России, судя по общению с президентом IPC, они надеются, что это (восстановление) произойдет в ближайшее время», — сказал Поздняков журналистам.