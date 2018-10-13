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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

ОКР: IPC надеется восстановить Паралимпийский комитет России в ближайшее время

БУЭНОС-АЙРЕС, 13 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что Международный паралимпийский комитет (IPC) надеется восстановить в правах Паралимпийский комитет России (ПКР) в ближайшее время.

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В конце сентября было принято решение восстановить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах. IPC 12 сентября объявил о продлении отстранения ПКР, заявив, что невыполненными остаются три критерия, одним из которых являлось восстановление РУСАДА.

«По Паралимпийскому комитету России, судя по общению с президентом IPC, они надеются, что это (восстановление) произойдет в ближайшее время», — сказал Поздняков журналистам.

Поздняков провел встречу с президентом IPC Эндрю Парсонсом в рамках олимпийского форума, который состоялся в Буэнос-Айресе.

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