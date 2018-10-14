Сборная России завоевала три медали ЮОИ в седьмой день соревнований в Аргентине

Все российские медали в этот день были завоеваны в спортивной гимнастике: Сергей Найдин стал третьим в вольных упражнениях и вторым в упражнениях на коне, а победу команде принесла Ксения Клименко по итогам выступления на брусьях.
В настольном теннисе россияне Мария Тайлакова/Владимир Сидоренко обыграли смешанную команду из представителей разных стран мира (2:1) и команду Таиланда (2:1).
Теперь в активе сборной России 37 медалей (22 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых), она лидирует в общем зачете.