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10:59 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России завоевала три медали ЮОИ в седьмой день соревнований в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 14 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сборная России завоевала три медали в седьмой день юношеских Олимпийских игр, которые проходят в Буэнос-Айресе.

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Источник: Reuters

Все российские медали в этот день были завоеваны в спортивной гимнастике: Сергей Найдин стал третьим в вольных упражнениях и вторым в упражнениях на коне, а победу команде принесла Ксения Клименко по итогам выступления на брусьях.

В настольном теннисе россияне Мария Тайлакова/Владимир Сидоренко обыграли смешанную команду из представителей разных стран мира (2:1) и команду Таиланда (2:1).

Теперь в активе сборной России 37 медалей (22 золотых, 9 серебряных, 6 бронзовых), она лидирует в общем зачете.

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