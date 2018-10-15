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10:19 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России завоевала шесть медалей в восьмой день ЮОИ в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 окт — РИА Новости. Шесть медалей принес сборной России восьмой день соревнований юношеских Олимпийских игр в Аргентине.

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Источник: Reuters

В воскресенье в Буэнос-Айресе две победы россияне одержали в вольной борьбе — золото завоевали Сергей Козырев (весовая категория до 110 кг) и Ахмедхан Темботов (до 80 кг). Серебро на счету метательницы диска Виолетты Игнатьевой и пятиборца Егора Громадского, бронза — у Веры Белянкиной в прыжках на батуте и Руслана Тернового в прыжках в воду с трехметрового трамплина.

В настольном теннисе россияне Мария Тайлакова/Владимир Сидоренко обыграли команду Южной Кореи (2:1) в 1/8 финала, но проиграли команде Китая в ¼ финала (0:2). В 1/8 финала турнира по пляжному волейболу россияне Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов проиграли соперникам из Кубы (1:2), а Мария Бочарова/Мария Воронина победили команду из Нидерландов (2:1) и продолжат борьбу за медали.

Таким образом, на счету сборной России 43 награды (24 золотые, 11 серебряных и восемь бронзовых). Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября.

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