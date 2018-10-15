Сборная России завоевала шесть медалей в восьмой день ЮОИ в Аргентине

В воскресенье в
В настольном теннисе россияне Мария Тайлакова/Владимир Сидоренко обыграли команду Южной Кореи (2:1) в 1/8 финала, но проиграли команде Китая в ¼ финала (0:2). В 1/8 финала турнира по пляжному волейболу россияне Дмитрий Веретюк/Денис Шекунов проиграли соперникам из Кубы (1:2), а Мария Бочарова/Мария Воронина победили команду из Нидерландов (2:1) и продолжат борьбу за медали.
Таким образом, на счету сборной России 43 награды (24 золотые, 11 серебряных и восемь бронзовых). Юношеские Олимпийские игры завершатся 18 октября.