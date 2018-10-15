Сборная России завоевала шесть медалей в восьмой день ЮОИ в Аргентине

В воскресенье в Буэнос-Айресе две победы россияне одержали в вольной борьбе — золото завоевали Сергей Козырев (весовая категория до 110 кг) и Ахмедхан Темботов (до 80 кг). Серебро на счету метательницы диска Виолетты Игнатьевой и пятиборца Егора Громадского, бронза — у Веры Белянкиной в прыжках на батуте и Руслана Тернового в прыжках в воду с трехметрового трамплина.