WADA опровергло обвинения со стороны Скотт о ее травле из-за позиции по вопросу РУСАДА

Ранее Скотт, которая активно выступала против восстановления РУСАДА, в знак протеста против решения WADA покинула комитет по соответствию организации. В интервью Би- би-си олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2002 года заявила, что из-за своей позиции по данному вопросу она подверглась травле со стороны WADA.

WADA отрицает обвинения со стороны Скотт. «В прошлом месяце на заседании исполкома WADA, как и заметила Скотт, дискуссия по целому ряду вопросов была очень жаркой. Справедливо отметить, что на заседании напряжение было очень высоким, что приводило к острым комментариям с обеих сторон. Это отражает твердые взгляды членов исполкома», — сказано в сообщении WADA.