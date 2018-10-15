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14:50 (мск), источник: ТАСС

WADA опровергло обвинения со стороны Скотт о ее травле из-за позиции по вопросу РУСАДА

ТАСС, 15 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опровергло обвинения со стороны главы комиссии спортсменов канадки Бекки Скотт в оскорбительном и неуважительном отношении к ней во время обсуждения вопроса восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на заседании исполкома организации. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-службу WADA.

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Ранее Скотт, которая активно выступала против восстановления РУСАДА, в знак протеста против решения WADA покинула комитет по соответствию организации. В интервью Би- би-си олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 2002 года заявила, что из-за своей позиции по данному вопросу она подверглась травле со стороны WADA.

WADA отрицает обвинения со стороны Скотт. «В прошлом месяце на заседании исполкома WADA, как и заметила Скотт, дискуссия по целому ряду вопросов была очень жаркой. Справедливо отметить, что на заседании напряжение было очень высоким, что приводило к острым комментариям с обеих сторон. Это отражает твердые взгляды членов исполкома», — сказано в сообщении WADA.

Исполнительный комитет WADA 20 сентября принял решение признать РУСАДА соответствующим антидопинговому кодексу. РУСАДА было признано не соответствующим антидопинговому кодексу в ноябре 2015 года, а с февраля 2016-го до июня 2017-го вся антидопинговая деятельность в РФ проводилась Британским антидопинговым агентством (UKAD). В июне РУСАДА было разрешено проводить допинг-тестирование под контролем UKAD.

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