Фоторепортажи
14Нурмагомедов победил Макгрегора
12Дебют Еременко в «Спартаке»
19:07 (мск), источник: Sport24

В WADA разгорается новый скандал. Все из-за восстановления Российского антидопингового агентства

Скандальное интервью Бекки Скотт, ушедшей в отставку, взорвало организацию.

Наверх
Источник: Sport24

Начинаем очередную главу бесконечного романа «Россия и мир». На этот раз остановимся на реакции мировой спортивной общественности по поводу высказываний Бекки Скотт о беспределе на последнем исполкоме WADA. Наши иностранные «партнеры» еще долго будут бомбить по поводу всех принятых решений в пользу России.

В WADA заявления Скотт опровергают.

— В прошлом месяце на заседании исполкома WADA, как и заметила Скотт, дискуссия по целому ряду вопросов была очень жаркой. Справедливо отметить, что на заседании напряжение было очень высоким, что приводило к острым комментариям с обеих сторон. Это отражает твердые взгляды членов исполкома.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но ведь не бывает дыма без сами знаете чего, согласны? Глава австралийской антидопинговой организации Дэвид Шарп думает так же.

— Отвратительно осознавать, что такая уважаемая фигура, как Бекки Скотт, предполагаемо столкнулась с таким поведением со стороны высокопоставленных чиновников Всемирного антидопингового агентства. Ее заявления должны быть рассмотрены руководством WADA. Все спортивные организации обязаны прислушиваться к спортсменам, ведь без них у нас не будет спорта.

Вице-президент WADA Линда Хеллеланд еще до заседания исполкома говорила о том, что будет высказываться против восстановления РУСАДА. Однако его восстановили, и Линде остается лишь поддерживать свою бывшую коллегу и надеяться на светлое будущее. В настоящий момент именно Хеллеланд считается основным претендентом на место следующего президента WADA.

Такое поведение неприемлемо. Пришло время демонстрировать лидерство. Пора понять одну из причин существования исполкома WADA: уважать и защищать спортсменов, а также прислушиваться к их мнению.

Чемпионка мира в марафоне британка Пола Рэдклифф считает, что таких людей, как Бекки Скотт, должно быть больше.

— Возможно, это трудно: встать и в полном одиночестве говорить о справедливости и о том, во что ты веришь. Но это так необходимо, чтобы у всех нас появилась смелость сделать это. Спасибо, Бекки Скотт, и многим другим.

Если некоторое время назад все кричали об изоляции России от спортивного мира, то сейчас начинают требовать перемен в руководствах международных спортивных организациях. Так что есть все основания предполагать, что «поток» положительных решений в пользу России скоро закончится. А ведь только начало казаться, что все может быть не так плохо.

 Угрожающий жене Мамаева шантажист назвал цену за порно с ее участием
Непристойное предложение знаменитой российской фигуристке сделал скандальный волейболист
«Мамаеву пока доступен только прогулочный дворик»
Мейвезер ответил на вызов Хабиба Нурмагомедова
Футболисты «Реала» делали ставки на переход Роналду в «Ювентус»
«Локомотив» отказался брать ответственность за долги Тарасова
Российский футбол рискует стать игрушкой в руках «Газпрома»
Сильвио Берлускони: Мне не нравится игра «Милана» при Гаттузо
Полиция проводит проверки и изымает документы в «Оренбурге»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь