В WADA разгорается новый скандал. Все из-за восстановления Российского антидопингового агентства
Скандальное интервью Бекки Скотт, ушедшей в отставку, взорвало организацию.
Скандальное интервью Бекки Скотт, ушедшей в отставку, взорвало организацию.
Начинаем очередную главу бесконечного романа «Россия и мир». На этот раз остановимся на реакции мировой спортивной общественности по поводу высказываний Бекки Скотт о беспределе на последнем исполкоме WADA. Наши иностранные «партнеры» еще долго будут бомбить по поводу всех принятых решений в пользу России.
В WADA заявления Скотт опровергают.
— В прошлом месяце на заседании исполкома WADA, как и заметила Скотт, дискуссия по целому ряду вопросов была очень жаркой. Справедливо отметить, что на заседании напряжение было очень высоким, что приводило к острым комментариям с обеих сторон. Это отражает твердые взгляды членов исполкома.
Но ведь не бывает дыма без сами знаете чего, согласны? Глава австралийской антидопинговой организации Дэвид Шарп думает так же.
— Отвратительно осознавать, что такая уважаемая фигура, как Бекки Скотт, предполагаемо столкнулась с таким поведением со стороны высокопоставленных чиновников Всемирного антидопингового агентства. Ее заявления должны быть рассмотрены руководством WADA. Все спортивные организации обязаны прислушиваться к спортсменам, ведь без них у нас не будет спорта.
Такое поведение неприемлемо. Пришло время демонстрировать лидерство. Пора понять одну из причин существования исполкома WADA: уважать и защищать спортсменов, а также прислушиваться к их мнению.
Чемпионка мира в марафоне британка Пола Рэдклифф считает, что таких людей, как Бекки Скотт, должно быть больше.
— Возможно, это трудно: встать и в полном одиночестве говорить о справедливости и о том, во что ты веришь. Но это так необходимо, чтобы у всех нас появилась смелость сделать это. Спасибо, Бекки Скотт, и многим другим.
Если некоторое время назад все кричали об изоляции России от спортивного мира, то сейчас начинают требовать перемен в руководствах международных спортивных организациях. Так что есть все основания предполагать, что «поток» положительных решений в пользу России скоро закончится. А ведь только начало казаться, что все может быть не так плохо.