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14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Колобков: Рассмотрим вопрос участия россиян в Тихоокеанских играх 2023 года

Министр спорта России Павел Колобков провёл встречу с министром внутренней политики и спорта Соломоновых Островов Исмаэлем Мали Авуи, сообщает официальный сайт Минспорта РФ.

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Источник: РИА "Новости"

«Мы обсудили ряд вопросов, касающихся установления прямых контактов в спортивной сфере между Россией и Соломоновыми островами. В настоящее время нормативно-правовая основа для такого сотрудничества между нашими странами отсутствует, но взаимодействие осуществляется на уровне спортивных федераций, а также в рамках крупных спортивных мероприятий», — сказал Колобков

Стороны также затронули тему возможного участия российских спортсменов в Тихоокеанских играх, которые пройдут на Соломоновых Островах в 2023 году.

«Эти соревнования признаны Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных и проводятся раз в четыре года. Программа Игр-2023 ещё не утверждена, но в неё планируется включить более 20 летних видов спорта. Мы находим это предложение интересным и обсудим его с заинтересованными спортивными федерациями», — заявил Колобков.

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