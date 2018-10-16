Колобков: Рассмотрим вопрос участия россиян в Тихоокеанских играх 2023 года

«Мы обсудили ряд вопросов, касающихся установления прямых контактов в спортивной сфере между Россией и Соломоновыми островами. В настоящее время нормативно-правовая основа для такого сотрудничества между нашими странами отсутствует, но взаимодействие осуществляется на уровне спортивных федераций, а также в рамках крупных спортивных мероприятий», — сказал Колобков



Стороны также затронули тему возможного участия российских спортсменов в Тихоокеанских играх, которые пройдут на Соломоновых Островах в 2023 году.



«Эти соревнования признаны Международным олимпийским комитетом в качестве континентальных и проводятся раз в четыре года. Программа Игр-2023 ещё не утверждена, но в неё планируется включить более 20 летних видов спорта. Мы находим это предложение интересным и обсудим его с заинтересованными спортивными федерациями», — заявил Колобков.