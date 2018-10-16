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17:04 (мск), источник: ТАСС

WADA проведет аудит Российского антидопингового агентства 11—12 декабря

ТАСС, 16 октября. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) 11—12 декабря проведет аудиторскую проверку Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

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В конце сентября исполнительный комитет WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим своему кодексу. В соответствии с дорожной картой РУСАДА до середины января должно успешно пройти аудит, чтобы продолжать соответствовать кодексу WADA. Также для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года. Если эти критерии не будут выполнены, то исполком рассмотрит предложение комитета по соответствию о лишении РУСАДА статуса.

WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу организации в ноябре 2015 года на основании доклада независимой комиссии под руководством Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Позднее организации согласовали дорожную карту по восстановлению членства РУСАДА. 27 июня прошлого года WADA объявило о допуске РУСАДА к тестированию и планированию допинг-тестов под наблюдением Британского антидопингового агентства.

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