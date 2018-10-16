WADA проведет аудит Российского антидопингового агентства 11—12 декабря

В конце сентября исполнительный комитет WADA принял решение признать РУСАДА соответствующим своему кодексу. В соответствии с дорожной картой РУСАДА до середины января должно успешно пройти аудит, чтобы продолжать соответствовать кодексу WADA. Также для сохранения статуса соответствия российская сторона должна до конца года предоставить WADA базу данных московской антидопинговой лаборатории и обеспечить анализ образцов допинг-проб до 30 июня 2019 года. Если эти критерии не будут выполнены, то исполком рассмотрит предложение комитета по соответствию о лишении РУСАДА статуса.