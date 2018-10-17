Сборная России завоевала четыре медали в десятый день ЮОИ в Аргентине

Золото на счету Дарьи Трубниковой, победившей в художественной гимнастике в личном многоборье. Две бронзовых медали россияне завоевали в легкой атлетике, где призерами стали Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройной прыжок). Также бронзовым призером в прыжках в воду с вышки стал Руслан Терновой.