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10:40 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России завоевала четыре медали в десятый день ЮОИ в Аргентине

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 окт — РИА Новости, Вероника Гибадиева. Сборная России завоевала четыре награды в 10-й день соревнований на юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе.

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Источник: Reuters

Золото на счету Дарьи Трубниковой, победившей в художественной гимнастике в личном многоборье. Две бронзовых медали россияне завоевали в легкой атлетике, где призерами стали Дмитрий Качанов (прыжки с шестом) и Мария Привалова (тройной прыжок). Также бронзовым призером в прыжках в воду с вышки стал Руслан Терновой.

Медаль Игр обеспечили себе в пляжном волейболе Мария Воронина и Мария Бочарова, которые вышли в финал, обыграв соперниц из Норвегии (21:16, 21:11). Соперницами россиянок в матче за золото станут итальянки Клаудия Скамполи и Николь Бертоцци.

Сборная России продолжает лидировать в общем зачете юношеской Олимпиады с 52 наградами (25 золотых, 15 серебряных, 12 бронзовых).

Церемония закрытия юношеских Олимпийских игр состоится 18 октября.

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