Сборная России побила свой рекорд по золоту на летних юношеских Олимпиадах

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В среду Анастасия Шамонова завоевала 28-е золото Игр для сборной России на III юношеских Олимпийских играх, которые проходят в Буэнос-Айресе, победив в соревнованиях по боксу в весовой категории 69−75 кг.

В 2014 году на юношеской Олимпиаде в китайском Нанкине сборная России завоевала 27 золотых наград, в 2010-м в Сингапуре — 18.

Ранее в 11-й день соревнований золото в пляжном волейболе завоевали Мария Воронина/Мария Бочарова, боксер Алексей Дронов победил в весовой категории свыше 91 кг. Серебро в каратэ в весовой категории до 59 кг завоевала Анна Чернышева.

Уже в составе смешанной команды в прыжках в воду бронзу вместе со спортсменкой сборной Украины Софией Лыскун завоевал Руслан Терновой.

Таким образом, в копилке сборной России, которая днем ранее досрочно обеспечила себе победу в общекомандном зачете Игр, стало 56 наград: 28 золотых, 16 серебряных, 12 бронзовых.