Глава ОКР: Россия обладает потенциалом для успешного проведения юношеской Олимпиады

«С моей точки зрения, Россия обладает высоким потенциалом, чтобы успешно провести соревнования подобного рода, — сказал Поздняков. — Нужна большая подготовительная работа, у нас есть достойные конкуренты, плюс, конечно, нужна политическая воля. Думаю, в принципе, для России это было бы очень интересно».

Летние юношеские Олимпийские игры проводятся с 2010 года, первые соревнования прошли в Сингапуре, первая зимняя юношеская Олимпиада состоялась в 2012 году в австрийском Инсбруке. Соревнования проходят раз в четыре года. Следующие летние ЮОИ пройдут в 2022 году в сенегальском Дакаре, зимние — в 2020 году в швейцарской Лозанне. Ранее Россия никогда не принимала юношескую Олимпиаду.