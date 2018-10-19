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00:32 (мск), источник: ТАСС

Глава ОКР: Россия обладает потенциалом для успешного проведения юношеской Олимпиады

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Россия обладает достаточным потенциалом для успешной организации и проведения юношеских Олимпийских игр. Такое мнение ТАСС высказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

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В четверг завершилась соревновательная часть юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе, церемония закрытия пройдет в ночь на пятницу. Российская команда выиграла медальный зачет Игр, завоевав 59 наград (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых медалей).

«С моей точки зрения, Россия обладает высоким потенциалом, чтобы успешно провести соревнования подобного рода, — сказал Поздняков. — Нужна большая подготовительная работа, у нас есть достойные конкуренты, плюс, конечно, нужна политическая воля. Думаю, в принципе, для России это было бы очень интересно».

Летние юношеские Олимпийские игры проводятся с 2010 года, первые соревнования прошли в Сингапуре, первая зимняя юношеская Олимпиада состоялась в 2012 году в австрийском Инсбруке. Соревнования проходят раз в четыре года. Следующие летние ЮОИ пройдут в 2022 году в сенегальском Дакаре, зимние — в 2020 году в швейцарской Лозанне. Ранее Россия никогда не принимала юношескую Олимпиаду.

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