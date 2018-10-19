Как Россия выиграла Олимпиаду
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Рекордными для нашей страны стали и число завоеванных медалей (59), и количество золотых наград (29). Об итогах Олимпиады и ее заключительных днях — в материале спецкора «СЭ».
Дмитрий Симонов из
В день открытия юношеских Игр президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков говорил о том, что
Вот цифры олимпийской команды России для сравнения.
2010 год. Золото — 18, серебро — 14, бронза — 11. Всего — 43.
2014 год. Золото — 27, серебро — 19, бронза — 11. Всего — 57.
2018 год. Золото — 29, серебро — 18, бронза — 12. Всего — 59.
Прогресс в результатах налицо. Еще никогда у России не было первого места, так много наград и столько золота на юношеских Олимпиадах! Такой результат особенно важен на фоне того, что сразу после Пхенчхана наша команда и ОКР были восстановлены в правах и вновь получили возможность носить флаг и слово «Россия» на экипировке, слушать гимн. Наши юные атлеты в очередной раз доказали всему миру, что мы,
— Еще
— На юношеских играх и фестивалях мы всегда среди лидеров, в этом возрасте поколение у нас традиционно одно из сильнейших в мире, — продолжил Сенглеев, общаясь с журналистами. — Проблемы могут возникать позже — в момент перехода на взрослый уровень. Но и тут очевидна положительная динамика. Не случайно ОКР уделяет большое влияние юношеским играм и, в частности, осуществляет финансирование на заключительном этапе подготовки, собирает ребят на одной базе для совместных тренировок, многие приезжают из разных субъектов РФ. Для нас это именно полноценная олимпийская команда — со всеми вытекающими правами, обязанностями и ответственностью. Кроме того, призеры ЮОИ автоматически попадают в понятие «кандидат в команду на Олимпиаду». Мы отслеживаем спортсменов, попавших в наши списки, и оцениваем процент ребят, которые в дальнейшем реализовали себя на взрослом уровне, этот момент очень важен.
В первой половине Игр основной запас медалей, прежде всего золота, был добыт усилиями пловцов (13 золотых!) во главе с великолепным Климентом Колесниковым (3 индивидуальные и три эстафетные победы плюс коллективное серебро — столько же у его товарища по команде Андрея Минакова), тхэквондистов (4 золота + бронза),
На заключительном этапе свой существенный вклад внесли представители других видов спорта. Например, женский пляжный волейбол. Две наши Маши, Бочарова и Воронина, которые за последние года три доминировали в разных возрастных категориях в Европе и мире, подтвердили свой статус, хотя финал против Италии сложился напряженно. В другом командном виде,
Еще до старта Игр не было никаких сомнений, кому достанется единственное золото в художественной гимнастике, в многоборье. Российская школа «художки» неподражаема и непобедима во всех возрастах. Юная красавица Дарья Трубникова доказала это и в Аргентине. Сейчас мир восторгается сестрами Авериными, а тем временем за ними следом уже идет еще одна спортсменка с огромным потенциалом.
Настоящий спортивный подвиг совершила боксер Анастасия Шамонова в категории до 75 кг. Девушка входила в число самых ярких звезд всей российской команды, успела проявить себя и на взрослом уровне. Ее успех — из разряда ожидаемых. Но какой ценой он был достигнут! В первом бою на Олимпиаде Настя получила травму спины; в полуфинале и финале ей пришлось боксировать через боль. Это была победа не столько над соперницами, сколько над самой собой. Боксеры в принципе вошли в число главных золотодобытчиков — все четыре представителя России добрались до финалов своих весовых категорий. За несколько часов до Шамоновой свой решающий поединок уверенно выиграл Андрей Дронов. А в заключительный день Илья Попов победил, а Руслан Колесников уступил и стал вторым. Причем в этом поединке россиянин сломал руку, но все равно бился до конца. Интересно, кстати, получилось, что медальное шествие России фактически началось одним Колесниковым, пловцом Климентом, и завершилось другим, боксером Русланом.
Первая в истории России олимпийская медаль завоевана в каратэ — виде спорта, который включен и в программу взрослой Олимпиады в Токио. Анна Чернышева добыла серебро — но осталась чуть недовольна, поскольку мечтала о золоте. Здоровые амбиции, которые помогают двигаться вперед!
Шесть медалей нашей олимпийской команды (1−2−3) завоеваны в смешанных составах — то есть в сотрудничестве с представителями других стран. В прыжках в воду троекратно бронзовым стал Руслан Терновой — одну из своих медалей он получил в паре с украинкой Софьей Лискун. Так выпал жребий.
Будем честны: нетрудно представить, какой резонанс вызвал бы подобный расклад на взрослой Олимпиаде и какие вещи, возможно, пришлось бы услышать или прочитать в СМИ или в социальных сетях. В этом смысле «маленькие» Игры подали правильный пример большим, а не наоборот. Максимальная доброжелательность и взаимное уважение спортсменов, тренеров и членов делегаций по отношению друг другу, полнейшая адекватность болельщиков, тотальный игнор любых политических подтекстов — вот таким должен быть настоящий спорт, вот такой бывает настоящая спортивная дружба. Всегда, а не только на юношеских Олимпиадах, нужно помнить: мы не противники, мы — друзья!
— В определенный момент многие
Пребывание и выступление олимпийской команды России на ЮОИ-2018, организованные ОКР и его партнерами (генеральный спонсор — глобальная энергетическая компания «Газпром», генеральные партнеры — авиакомпания «Аэрофлот» и официальный экипировщик ZASPORT, партнер ОКР —
Не стесняйтесь, не ленитесь — приезжайте их встречать! Каждый из этих ребят — чемпионы, призеры, просто участники ЮОИ, завоевавшие свое место в олимпийской команде в трудной конкурентной борьбе, — заслуживает ваших аплодисментов и добрых слов. Слоган ЮОИ-2018 «Почувствуй будущее» — это про них!