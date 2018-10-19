Как Россия выиграла Олимпиаду

Источник: Спорт-Экспресс

Рекордными для нашей страны стали и число завоеванных медалей (59), и количество золотых наград (29). Об итогах Олимпиады и ее заключительных днях — в материале спецкора «СЭ».

Дмитрий Симонов из Буэнос-Айреса

Есть рекорды!

В день открытия юношеских Игр президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков говорил о том, что задача-минимум для России — оказаться в тройке призеров в неофициальном командном зачете. Однако итоговый результат превзошел самые смелые ожидания: наша олимпийская команда рванула на первое место в медальной таблице в первый же день и не покидала вершину до самого конца. Победа была одержала досрочно (аж за два дня до церемонии закрытия, которая прошла в Олимпийской деревне в формате дискотеки) и, что называется, в одну калитку — за все время никто так и не смог навязать россиянам реальную конкуренцию. Китай, выигравший ЮОИ в Сингапуре-2010 и Нанкине-2014, в этот раз финишировал вторым с огромным отставанием. Не сумели ярко проявить себя американцы и немцы, которые перед стартом тоже считались претендентами на коллективную победу.

Вот цифры олимпийской команды России для сравнения.

2010 год. Золото — 18, серебро — 14, бронза — 11. Всего — 43.

2014 год. Золото — 27, серебро — 19, бронза — 11. Всего — 57.

2018 год. Золото — 29, серебро — 18, бронза — 12. Всего — 59.

Прогресс в результатах налицо. Еще никогда у России не было первого места, так много наград и столько золота на юношеских Олимпиадах! Такой результат особенно важен на фоне того, что сразу после Пхенчхана наша команда и ОКР были восстановлены в правах и вновь получили возможность носить флаг и слово «Россия» на экипировке, слушать гимн. Наши юные атлеты в очередной раз доказали всему миру, что мы, во-первых, мощнейшая спортивная держава, а во-вторых, неотъемлемая часть большой и на самом деле дружной мировой спортивной семьи и всего олимпийского движения.

— Еще каких-то полгода назад мы находились в сложной ситуации и вообще не знали, поедем ли на юношеские игры в Буэнос-Айрес, а если поедем, то в каком статусе, — подчеркнул генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев в четверг во время традиционной церемонии награждения, где на этот раз чествовали тех российских атлетов, кто завоевал награды во второй половине ЮОИ-2018. — А сейчас мы видим, что у нас есть во всех смыслах настоящая олимпийская команда России — и она умеет побеждать. Скоро мы улетаем на родину, где нашими спортсменами гордятся и где их очень ждут. Медали юношеских Игр — одна из ступеней на пути к большим медалям больших Олимпиад. Уверен, что многих из ребят мы увидим на Играх в Париже в 2024-м или даже в Токио в 2020-м.

— На юношеских играх и фестивалях мы всегда среди лидеров, в этом возрасте поколение у нас традиционно одно из сильнейших в мире, — продолжил Сенглеев, общаясь с журналистами. — Проблемы могут возникать позже — в момент перехода на взрослый уровень. Но и тут очевидна положительная динамика. Не случайно ОКР уделяет большое влияние юношеским играм и, в частности, осуществляет финансирование на заключительном этапе подготовки, собирает ребят на одной базе для совместных тренировок, многие приезжают из разных субъектов РФ. Для нас это именно полноценная олимпийская команда — со всеми вытекающими правами, обязанностями и ответственностью. Кроме того, призеры ЮОИ автоматически попадают в понятие «кандидат в команду на Олимпиаду». Мы отслеживаем спортсменов, попавших в наши списки, и оцениваем процент ребят, которые в дальнейшем реализовали себя на взрослом уровне, этот момент очень важен.

Золотые наши: художественная гимнастика, бокс, пляжный волейбол

В первой половине Игр основной запас медалей, прежде всего золота, был добыт усилиями пловцов (13 золотых!) во главе с великолепным Климентом Колесниковым (3 индивидуальные и три эстафетные победы плюс коллективное серебро — столько же у его товарища по команде Андрея Минакова), тхэквондистов (4 золота + бронза), борцов-вольников (2 победы из двух). Главной медийной звездой ЮОИ-2018 стал первый в истории олимпийский чемпион по брейк-дансу Сергей «Бамблби» Чернышев, который проявил себя и как один из ментальных лидеров нашей команды, в связи с чем единогласно было решено доверить ему флаг России на церемония закрытия.

На заключительном этапе свой существенный вклад внесли представители других видов спорта. Например, женский пляжный волейбол. Две наши Маши, Бочарова и Воронина, которые за последние года три доминировали в разных возрастных категориях в Европе и мире, подтвердили свой статус, хотя финал против Италии сложился напряженно. В другом командном виде, мини-футболе, очень сильная Бразилия обыграла россиян (4:1), но для команды Сергея Скоровича серебро — тоже великолепный результат. И нужно поблагодарить футболистов за жажду борьбы и характер, проявленный с первой до последней минуты матча против гораздо более опытных соперников (почти все бразильцы регулярно имеют практику в основе клубов своей суперлиги, у нас таких нет вообще). Если уж на то пошло, то хозяева турнира, наследники Марадоны и Месси, аргентинцы на домашней Олимпиаде остались вообще без медалей в футболе, несмотря на сумасшедшую поддержку трибун.

Еще до старта Игр не было никаких сомнений, кому достанется единственное золото в художественной гимнастике, в многоборье. Российская школа «художки» неподражаема и непобедима во всех возрастах. Юная красавица Дарья Трубникова доказала это и в Аргентине. Сейчас мир восторгается сестрами Авериными, а тем временем за ними следом уже идет еще одна спортсменка с огромным потенциалом.

Настоящий спортивный подвиг совершила боксер Анастасия Шамонова в категории до 75 кг. Девушка входила в число самых ярких звезд всей российской команды, успела проявить себя и на взрослом уровне. Ее успех — из разряда ожидаемых. Но какой ценой он был достигнут! В первом бою на Олимпиаде Настя получила травму спины; в полуфинале и финале ей пришлось боксировать через боль. Это была победа не столько над соперницами, сколько над самой собой. Боксеры в принципе вошли в число главных золотодобытчиков — все четыре представителя России добрались до финалов своих весовых категорий. За несколько часов до Шамоновой свой решающий поединок уверенно выиграл Андрей Дронов. А в заключительный день Илья Попов победил, а Руслан Колесников уступил и стал вторым. Причем в этом поединке россиянин сломал руку, но все равно бился до конца. Интересно, кстати, получилось, что медальное шествие России фактически началось одним Колесниковым, пловцом Климентом, и завершилось другим, боксером Русланом.

Первая в истории России олимпийская медаль завоевана в каратэ — виде спорта, который включен и в программу взрослой Олимпиады в Токио. Анна Чернышева добыла серебро — но осталась чуть недовольна, поскольку мечтала о золоте. Здоровые амбиции, которые помогают двигаться вперед!

Россия + Украина = друзья

Шесть медалей нашей олимпийской команды (1−2−3) завоеваны в смешанных составах — то есть в сотрудничестве с представителями других стран. В прыжках в воду троекратно бронзовым стал Руслан Терновой — одну из своих медалей он получил в паре с украинкой Софьей Лискун. Так выпал жребий.

Будем честны: нетрудно представить, какой резонанс вызвал бы подобный расклад на взрослой Олимпиаде и какие вещи, возможно, пришлось бы услышать или прочитать в СМИ или в социальных сетях. В этом смысле «маленькие» Игры подали правильный пример большим, а не наоборот. Максимальная доброжелательность и взаимное уважение спортсменов, тренеров и членов делегаций по отношению друг другу, полнейшая адекватность болельщиков, тотальный игнор любых политических подтекстов — вот таким должен быть настоящий спорт, вот такой бывает настоящая спортивная дружба. Всегда, а не только на юношеских Олимпиадах, нужно помнить: мы не противники, мы — друзья!

— В определенный момент многие почему-то забыли, что олимпийское движение и спорт — вне политики, — сказал по этому поводу генеральный директор ОКР Сенглеев. — И вот сейчас, на ЮОИ-2018, наконец-то вновь вспомнили о верных принципах. И это не может не радовать!

Встречайте юных героев в субботу в Москве!

Пребывание и выступление олимпийской команды России на ЮОИ-2018, организованные ОКР и его партнерами (генеральный спонсор — глобальная энергетическая компания «Газпром», генеральные партнеры — авиакомпания «Аэрофлот» и официальный экипировщик ZASPORT, партнер ОКР — горно-металлургическая компания «Норникель»), подошли к концу. Комфортный чартер с ребятами стартует из Буэнос-Айреса в пятницу вечером по местному времени, проведет в пути около 20 часов, сделав короткую остановку в Европе и приземлится в аэропорту Шереметьево в субботу, 20 октября, около 19.30 по Москве. Все, кто болел за юных спортсменов, могут поприветствовать их в терминале D на торжественном мероприятии начиная с 20.30.