Церемония закрытия III юношеских Олимпийских игр прошла в Буэнос-Айресе

Мероприятие началось с демонстрации фрагментов соревнований по всем видам спорта, которые были представлены на юношеской Олимпиаде. Продолжилась церемония выступлением артистов и парадом знаменосцев национальных сборных, принимавших участие в Играх. Олимпийскую команду России здесь представлял чемпион юношеских Олимпийских игр в
В завершении церемонии закрытия юношеской Олимпиады произошла традиционная передача олимпийского флага следующей столице Игр, которой станет Дакар (Сенегал). Глава МОК Томас Бах поблагодарил всех причастных к проведению соревнований, после чего погас олимпийский огонь, а в небе над
Это были прекрасные Игры! Спасибо всем организаторам, которые занимались подготовкой к проведению соревнований. Большое спасибо спортсменам. В первую очередь за то, как каждый из них сражался за победу в юношеской Олимпиаде.
В третьих по счету летних юношеских Олимпийских играх приняли участие 4012 спортсменов из 206 стран мира. Впервые в истории олимпийского движения в Играх участвовало равное количество мужчин и женщин. Олимпийскую команду России представляли 94 спортсмена по 27 видам спорта.
На прошедшей юношеской Олимпиаде российская сборная превзошла свои рекорды по количеству золотых медалей и общему числу наград. Всего отечественные спортсмены завоевали 59 (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых) медалей. Предыдущий рекорд был установлен на летней юношеской Олимпиаде 2014 года в китайском Нанкине, тогда в активе россиян на момент завершения соревнований было 57 (27−19−11) наград. Там же был достигнут и лучший показатель по золотым медалям — 27.
Российские спортсмены в Аргентине побеждали в стрельбе,
Боксеры отметились тремя золотыми наградами, уступив лишь в одном финале, в спортивной гимнастике наибольшее число наград среди россиян завоевал Сергей Найдин — в его активе две серебряные и две бронзовые медали. Ксения Клименко принесла российской команде единственную золотую медаль в спортивной гимнастике, также она завоевала одно серебро.
Две медали принесли дзюдоисты Абрек Нагучев (серебро) и Ирена Хубулова (золото), две награды также удалось добыть стрелкам — Григорий Шамаков стал олимпийским чемпионом, Яна Енина завоевала серебро. Кроме того, целый ряд российских спортсменов участвовал в соревнованиях смешанных команд, состоящих из атлетов из разных стран. Смешанная команда была вынесена как отдельная в медальном зачете Игр, суммарное количество завоеванных спортсменами в миксте наград достигло 39 (13−13−13).