Церемония закрытия III юношеских Олимпийских игр прошла в Буэнос-Айресе

Источник: AFP 2018

Мероприятие началось с демонстрации фрагментов соревнований по всем видам спорта, которые были представлены на юношеской Олимпиаде. Продолжилась церемония выступлением артистов и парадом знаменосцев национальных сборных, принимавших участие в Играх. Олимпийскую команду России здесь представлял чемпион юношеских Олимпийских игр в брейк-дансе Сергей Чернышев. Церемония снова прошла в молодежной стилистике, что отражало дух соревнований и стремление Международного олимпийского комитета (МОК) стать ближе к новому поколению.

В завершении церемонии закрытия юношеской Олимпиады произошла традиционная передача олимпийского флага следующей столице Игр, которой станет Дакар (Сенегал). Глава МОК Томас Бах поблагодарил всех причастных к проведению соревнований, после чего погас олимпийский огонь, а в небе над Буэнос-Айресе раздались залпы праздничного салюта.

Это были прекрасные Игры! Спасибо всем организаторам, которые занимались подготовкой к проведению соревнований. Большое спасибо спортсменам. В первую очередь за то, как каждый из них сражался за победу в юношеской Олимпиаде. Томас Бах

Медальные рекорды российской команды

В третьих по счету летних юношеских Олимпийских играх приняли участие 4012 спортсменов из 206 стран мира. Впервые в истории олимпийского движения в Играх участвовало равное количество мужчин и женщин. Олимпийскую команду России представляли 94 спортсмена по 27 видам спорта.

На прошедшей юношеской Олимпиаде российская сборная превзошла свои рекорды по количеству золотых медалей и общему числу наград. Всего отечественные спортсмены завоевали 59 (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых) медалей. Предыдущий рекорд был установлен на летней юношеской Олимпиаде 2014 года в китайском Нанкине, тогда в активе россиян на момент завершения соревнований было 57 (27−19−11) наград. Там же был достигнут и лучший показатель по золотым медалям — 27.

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Российские спортсмены в Аргентине побеждали в стрельбе, велоспорте-ВМХ, тхэквондо, плавании, брейк-дансе, дзюдо, спортивной гимнастике, вольной борьбе, художественной гимнастике, боксе, пляжном волейболе. Больше всего наград для Олимпийской команды России добыли пловцы — 13 золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали. По шесть наград высшей пробы и одному завоевали Андрей Минаков и Климент Колесников, ставшие самыми титулованными спортсменами Игр.

Боксеры отметились тремя золотыми наградами, уступив лишь в одном финале, в спортивной гимнастике наибольшее число наград среди россиян завоевал Сергей Найдин — в его активе две серебряные и две бронзовые медали. Ксения Клименко принесла российской команде единственную золотую медаль в спортивной гимнастике, также она завоевала одно серебро.