Белорусы завоевали 9 наград на ІІІ летних Юношеских Олимпийских играх
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Два золота в медальную копилку белорусов принес дзюдоист Артем Колосов, который стал чемпионом в весовой категории до 55 кг, а также в составе интернациональной команды.
Пловчиха Анастасия Шкурдай стала обладательницей двух медалей — серебряной на дистанции 50 м и бронзовой на 100 м баттерфляем. Иван Брынза завоевал серебро в соревнованиях по академической гребле в заезде
На третью ступеньку пьедестала почета поднимались Кристина Концевенко (прыжки с шестом), Наталья Варакина (женская борьба), а также дуэт акробатов Виктория Ахотникова / Илья Фоменков в командном турнире.
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Всего в столице Аргентины выступали почти 4 тыс. спортсменов из 206 стран, разыгравшие в течение 12 соревновательных дней 241 комплект медалей в 32 видах спорта. Победителем неофициального командного медального зачета стала сборная России, в активе которой 59 наград (29, 18, 12).
Следующая летняя юношеская Олимпиада пройдет в