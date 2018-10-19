Казахстанские спортсмены побили медальный рекорд юношеской Олимпиады

Казахстан принимает участие в ЮОИ с момента первого их проведения. В 2010 году в Сингапур удалось делегировать 47 атлетов, представивших 17 видов спорта. Итогом их выступлений стали шесть медалей: два «золота», два «серебра» и две «бронзы» (в подсчете не учитывались медали, завоеванные в составе международной команды).

На высшую ступень пьедестала поднялись тяжелоатлетка Жазира Жаппаркул и борец греко-римского стиля Жанибек Кандыбаев. В свою очередь таеквондист Нурсултан Мамаев и тяжелоатлетка Зульфия Чиншанло заняли второе место. Третьими завершили соревнования Рустем Сыбай (тяжелая атлетика) и Акан Баймагамбетов (греко-римская борьба).

Через четыре года в китайский Нанкин отправился уже 51 спортсмен. Им удалось превзойти прежнее достижение как в общем количестве завоеванных медалей, так и в «золоте».

II юношеские Игры казахстанские атлеты завершили с восемью наградами в копилке. Из них три золотого отлива, одно «серебро», а также четыре «бронзы».

Высшего результата добились боксер Абылайхан Жусупов, дзюдоист Бауыржан Жуантаев и вольник Куатбек Мухамбет. В шаге от «золота» остановился боксер Вадим Казаков. Третьи места остались за тяжелоатлетами Жасуланом Калиевым и Татьяной Капустиной, борцом греко-римского стиля Евгением Поливадом и командой Казахстана по художественной гимнастике.

На фоне этих Игр аргентинскую Олимпиаду можно смело назвать самой успешной. На счету 58 спортсменов десять завоеванных наград. Причем четырежды в честь боксера Айбека Оралбая, мужской велокоманды (Глеб Брусенский и Евгений Федоров), гребца Диаса Бахриддина и дзюдоиста Бекарыса Садуакасова звучал гимн Казахстана.

Троим удалось отметиться серебряными медалями — дзюдоистке Маргарите Гриценко и боксерам Талгату Шайкену с Дамиром Тойбаем. Также на счету сборной три «бронзы». Третьими стали представительница гребли Стелла Суханова, девушка-боксер Надежда Рябец и каратист Абильмансур Батыргали.