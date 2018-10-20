Сборная России вернулась с юношеской Олимпиады в Буэнос-Айресе

В летних юношеских Олимпийских играх 2018 года приняли участие 4012 спортсменов из 206 стран. Впервые в истории олимпийского движения в Играх участвовало равное количество мужчин и женщин. Олимпийскую команду России представляли 94 спортсмена по 27 видам спорта.

Российские спортсмены завоевали 59 медалей (29 золотых, 18 серебряных и 12 бронзовых), обновив собственный рекорд по количеству наград. Предыдущий рекорд был установлен на юношеской Олимпиаде 2014 года в китайском Нанкине, тогда в активе россиян на момент завершения соревнований было 57 наград (27 золотых, 19 серебряных, 11 бронзовых).