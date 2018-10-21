Сергей Овечкин и другие звездные дети
Самые популярные сыновья и дочери звезд российского спорта.
Самые популярные сыновья и дочери звезд российского спорта.
Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, разместила в Инстаграме семейное фото. На снимке Овечкин, Шубская и их 2-месячный сын Сергей.
Младший Овечкин стал популярным с первых дней жизни. Болельщики предлагали хоккеисту назвать малыша именем Стэнли в честь первого завоеванного трофея в НХЛ. Но пара выбрала имя Сергей.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков воспитывают дочь Анжелику. Спортсмены показали поклонникам малышку, когда ей еще не было и полугода. Теперь Анжелика Максимовна завсегдатай родительского инстаграма, собирающая восторженные комментарии поклонников пары.
Велогонщик Ильнур Закарин показал миру сына Максима, когда тот едва появился на свет. Супруга родила сына за несколько дней до старта престижной многодневки «Вуэльта».
Дети
Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки делает первые успехи в спорте и творчестве. Как рассказывает счастливая мама, Надя Пескова растет очень артистичным ребенком. Есть, в кого!
Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, счастливый обладатель собственного Инстаграма с внушительным количеством подписчиков. Более 300 тысяч поклонников следят за его успехами в фигурном катании.