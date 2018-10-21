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11:56 (мск), источник: TeamRussia.pro

Сергей Овечкин и другие звездные дети

Самые популярные сыновья и дочери звезд российского спорта.

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Анастасия Шубская, жена Александра Овечкина, разместила в Инстаграме семейное фото. На снимке Овечкин, Шубская и их 2-месячный сын Сергей.

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Младший Овечкин стал популярным с первых дней жизни. Болельщики предлагали хоккеисту назвать малыша именем Стэнли в честь первого завоеванного трофея в НХЛ. Но пара выбрала имя Сергей.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков воспитывают дочь Анжелику. Спортсмены показали поклонникам малышку, когда ей еще не было и полугода. Теперь Анжелика Максимовна завсегдатай родительского инстаграма, собирающая восторженные комментарии поклонников пары.

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Велогонщик Ильнур Закарин показал миру сына Максима, когда тот едва появился на свет. Супруга родила сына за несколько дней до старта престижной многодневки «Вуэльта».

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Дети экс-голкипера «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева появляются не только в Инстграме своих родителей, но и в полноценных фотосессиях и модных показах одежды для детей.

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Дочь олимпийской чемпионки по фигурному катанию Татьяны Навки делает первые успехи в спорте и творчестве. Как рассказывает счастливая мама, Надя Пескова растет очень артистичным ребенком. Есть, в кого!

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Саша Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской, счастливый обладатель собственного Инстаграма с внушительным количеством подписчиков. Более 300 тысяч поклонников следят за его успехами в фигурном катании.

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