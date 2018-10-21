Юных чемпионов торжественно встретили в Москве

Источник: Спорт-Экспресс

Наталья Марьянчик из Шереметьева

В субботу вечером олимпийская команда России прилетела с юношеских Олимпийских игр, где завоевала 59 медалей, 29 из которых являются золотыми, и впервые в истории одержала победу в неофициальном медальном зачете.

— А теперь — брейк! — Сергей «Бамблби» Чернышев включил музыку и начал свой танец прямо на полу аэропорта Шереметьево. Позади у нашего чемпиона был суточный перелет, а чуть ранее — феноменальная победа в Буэнос-Айресе, где он выиграл первое в истории золото Игр в брейк-дансе.

— Это был экспромт, — чуть позже с улыбкой признался Чернышев. — Конечно, я показал далеко не соревновательную программу. Очень устал после самолета, но захотел немного всех порадовать. Кому интересно, что же такое на самом деле брейк-данс, — лучше посмотрите записи моих выступлений в интернете.

Чуть позади за Сергеем с гордостью наблюдал его отец, тренер и полный тезка. «Бамблби"-старший — один из основателей спортивного брейк-данса в России. Родители — это вообще, наверное, главная фишка встречи юношеской сборной. Еще совсем молодые, красивые, со слезами гордости на глазах. Для них подобное событие — впервые и на всю жизнь. Ведь если на взрослую Олимпиаду можно съездить несколько раз, выступать за страну на юношеских Играх — это точно уникальный, единственный шанс.

На обеих летних юношеских Олимпиадах, которые проходили до Буэнос-Айреса, российская команда становилась второй в медальном зачете. Сейчас со стороны Олимпийского комитета России, который при поддержке своих партнеров полностью взял на себя все вопросы, связанные с пребыванием команды на Играх, было сделано все возможное для того, чтобы обеспечить максимально комфортные условия. Финансирование всех организационных аспектов, выезд и пребывание команды, чартерные рейсы до Буэнос-Айреса, экипировка — все было на очень высоком, достойном уровне. И это тоже в определенной степени повлияло на то, что ЮОИ-2018 завершились для нашей команды триумфально. Победа, да еще с огромным превосходством над главными соперниками из Китая, — настоящая сенсация.

Истерзанный допинговыми скандалами российский спорт получил настоящий повод для гордости. Ценно, что это не только героизм отдельных спортсменов, как было, например, на взрослых Играх-2018 в Пхенчхане, а настоящий системный успех. Всем триумфаторам Аргентины нет еще и 19 лет, они начинали заниматься спортом в те годы, когда страна уже получила право проведения Игр в Сочи, а большинство детских тренеров советской закалки уже ушли на пенсию.

Символично, что на этих Играх команда также впервые за последние годы выступала полноценно — под флагом и в полном составе без всяких ограничений. В Пхенчхане-2018 у нас не было флага, в Рио-2016 — спортсменов в легкой и тяжелой атлетике. Буэнос-Айрес стал безусловным триумфом. Не случайно прямо в аэропорту команда хором исполнила национальный гимн.

Конечно, победа на юношеской Олимпиаде не гарантирует успеха во взрослой карьере. Более того, статистика показывает, что далеко не все победители и призеры вообще выйдут впоследствии на серьезный уровень. Но восемь лет, прошедших с первых юношеских Игр-2010 в Сингапуре, довольно серьезный срок, чтобы убедиться — многие звезды, которые зажглись на том турнире, сияют до сих пор. Именно в Сингапуре добились своих первых успехов олимпийская чемпионка фехтовальщица Яна Егорян, чемпионки мира легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), гимнастка Виктория Комова и пятиборка Гульназ Губайдуллина, теннисистка из топ-20 Дарья Гаврилова…

Согласитесь, довольно внушительный список. Дай бог, чтобы еще десятилетие спустя имена тех, кто вчера прилетел из Аргентины, тоже остались на слуху.

Привалова: «У дочери был нереальный восторг»

Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова в аэропорту смешалась с толпой других родителей. Ее дочь Мария стала бронзовым призером Игр в Буэнос-Айресе в тройном прыжке. Помощник Президента РФ, первый вице-президент Олимпийского комитета России Игорь Левитин зачитывал приветствие от Владимира Путина (глава государства напутствовал ребят до старта турнира, а сейчас поздравил с успешным выступлением — такое внимание очень важно и приятно, как и факт принятого на правительственном уровне решения о материальном поощрении чемпионов и призеров), торжественные речи произносили президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков и заместитель министра спорта РФ Сергей Косилов, а Привалова все искала глазами, спрашивала: «Где там моя Маша? Могу ее обнять?».

— Ирина, вспоминаются сейчас другие торжественные встречи в аэропорту, когда вы сами стояли по другую сторону, в роли чемпионки?

— Если честно, я этих моментов почти не помню, все как в тумане. После первой моей Олимпиады 1992 года в Барселоне я улетела сразу на коммерческие старты и во встрече не участвовала. В 1996 году было не до торжеств, так как осталась без медали и настроение совсем не то. А в 2000-м (Привалова стала чемпионкой Сиднея в беге на 400 м с барьерами. — Прим. «СЭ») так устала после длинного перелета, что почти ничего не воспринимала. Так что сейчас я насладилась атмосферой по полной программе.

— Сейчас ощущаете себя обычной мамой или все-таки скорее спортсменкой?

— Я знаю изнутри, какие сложности могут поджидать на спортивном пути. И это, конечно, накладывает свой отпечаток. Тревожусь и переживаю, наверное, больше, чем кто-либо. На мой взгляд, болеть — это даже сложнее, чем самой выступать. Сидишь перед телевизором и понимаешь, что ничем помочь не можешь. Теперь-то я понимаю всех тех, кто за меня переживал в свое время… Но хочу поздравить всю нашу команду по легкой атлетике, которая выступила просто шикарно.

— Мария в Буэнос-Айресе выиграла бронзу с личным рекордом. Вы полностью довольны ее выступлением?

— Считаю, по состоянию на данный момент она сделала максимум возможного. Хотя сама Маша немного недовольна и ставила себе более высокую планку. Дело в том, что ее соперницы физиологически гораздо более зрелые. Она по сравнению с ними еще ребенок. Думаю, через несколько лет этот разрыв сократится. Если Маша будет так же усердно тренироваться, как сейчас, у нее все получится.

— Вы принимаете какое-то участие в ее подготовке?

— Помогаю, только если спрашивает совета, сама не лезу. У Маши шикарный тренер — Евгений Тер-Аванесов, у которого сейчас тренируются все наши лучшие прыгуны тройным. Когда нужно им подсказать что-то, связанное со скоростью разбега, я всегда открыта. Причем советую не только Маше, а всей группе.

— Как вы отнеслись к тому факту, что наши легкоатлеты в Буэнос-Айресе наконец выступали под собственным флагом, а не в нейтральном статусе?

— Когда Маша узнала, что поедет на Олимпиаду, да еще и с флагом, это был нереальный восторг! Для ребят флаг действительно много значит. Надеюсь, скоро проблемы разрешатся и взрослые спортсмены тоже получат право выступать как полноправные россияне.

Трубникова: «Посмотрела на пингвинов и китов»

15-летняя гимнастка Дарья Трубникова оказалась одной из самых популярных на встрече. Поддержать свою чемпионку приехала целая группа детей из Дашиной спортивной школы. Они громче всех скандировали ее имя, размахивали плакатами, а после торжественной части выстроились в очередь за фото.

— Ожидали подобного торжественного приема и столько теплых слов лично вам? — вопрос Трубниковой.

— Мне очень приятно, но это не было сюрпризом. Знала, что меня будут встречать, и даже немного к этому готовилась морально.

— Чем удивил Буэнос-Айрес помимо спорта?

— После выступления в многоборье мы с тренером (Аминой Зариповой. — Прим. «СЭ») улетели в Патагонию. Посмотрели на пингвинов и китов. Это была мечта тренера, но и мне тоже очень понравилось.

— Наша юношеская команда производит впечатление очень дружной, даже в контексте разных видов спорта.

— Это правда. За эти недели мы все познакомились и, может, не стали близкими друзьями, но как коллеги очень друг друга поддерживали. Многие ходили на мои соревнования, кричали с трибун. Мне передавалась их положительная энергия.

— Выступление на юношеской Олимпиаде как-то отличалось от рядового турнира?

— Конечно. Здесь было гораздо больше волнения и ответственности.

— Какую роль в вашей подготовке играет лично Ирина Винер-Усманова?