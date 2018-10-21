Юных чемпионов торжественно встретили в Москве
Олимпийцы вернулись из
Олимпийцы вернулись из
Наталья Марьянчик из Шереметьева
В субботу вечером олимпийская команда России прилетела с юношеских Олимпийских игр, где завоевала 59 медалей, 29 из которых являются золотыми, и впервые в истории одержала победу в неофициальном медальном зачете.
— А теперь — брейк! — Сергей «Бамблби» Чернышев включил музыку и начал свой танец прямо на полу аэропорта Шереметьево. Позади у нашего чемпиона был суточный перелет, а чуть ранее — феноменальная победа в
— Это был экспромт, — чуть позже с улыбкой признался Чернышев. — Конечно, я показал далеко не соревновательную программу. Очень устал после самолета, но захотел немного всех порадовать. Кому интересно, что же такое на самом деле
Чуть позади за Сергеем с гордостью наблюдал его отец, тренер и полный тезка. «Бамблби"-старший — один из основателей спортивного
На обеих летних юношеских Олимпиадах, которые проходили до
Истерзанный допинговыми скандалами российский спорт получил настоящий повод для гордости. Ценно, что это не только героизм отдельных спортсменов, как было, например, на взрослых Играх-2018 в Пхенчхане, а настоящий системный успех. Всем триумфаторам Аргентины нет еще и 19 лет, они начинали заниматься спортом в те годы, когда страна уже получила право проведения Игр в Сочи, а большинство детских тренеров советской закалки уже ушли на пенсию.
Символично, что на этих Играх команда также впервые за последние годы выступала полноценно — под флагом и в полном составе без всяких ограничений. В Пхенчхане-2018 у нас не было флага, в Рио-2016 — спортсменов в легкой и тяжелой атлетике.
Конечно, победа на юношеской Олимпиаде не гарантирует успеха во взрослой карьере. Более того, статистика показывает, что далеко не все победители и призеры вообще выйдут впоследствии на серьезный уровень. Но восемь лет, прошедших с первых юношеских Игр-2010 в Сингапуре, довольно серьезный срок, чтобы убедиться — многие звезды, которые зажглись на том турнире, сияют до сих пор. Именно в Сингапуре добились своих первых успехов олимпийская чемпионка фехтовальщица Яна Егорян, чемпионки мира легкоатлетка Мария Ласицкене (Кучина), гимнастка Виктория Комова и пятиборка Гульназ Губайдуллина, теннисистка из топ-20 Дарья Гаврилова…
Согласитесь, довольно внушительный список. Дай бог, чтобы еще десятилетие спустя имена тех, кто вчера прилетел из Аргентины, тоже остались на слуху.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Ирина Привалова в аэропорту смешалась с толпой других родителей. Ее дочь Мария стала бронзовым призером Игр в
— Ирина, вспоминаются сейчас другие торжественные встречи в аэропорту, когда вы сами стояли по другую сторону, в роли чемпионки?
— Если честно, я этих моментов почти не помню, все как в тумане. После первой моей Олимпиады 1992 года в Барселоне я улетела сразу на коммерческие старты и во встрече не участвовала. В 1996 году было не до торжеств, так как осталась без медали и настроение совсем не то. А в 2000-м (Привалова стала чемпионкой Сиднея в беге на 400 м с барьерами. — Прим. «СЭ») так устала после длинного перелета, что почти ничего не воспринимала. Так что сейчас я насладилась атмосферой по полной программе.
— Сейчас ощущаете себя обычной мамой или
— Я знаю изнутри, какие сложности могут поджидать на спортивном пути. И это, конечно, накладывает свой отпечаток. Тревожусь и переживаю, наверное, больше, чем
— Мария в
— Считаю, по состоянию на данный момент она сделала максимум возможного. Хотя сама Маша немного недовольна и ставила себе более высокую планку. Дело в том, что ее соперницы физиологически гораздо более зрелые. Она по сравнению с ними еще ребенок. Думаю, через несколько лет этот разрыв сократится. Если Маша будет так же усердно тренироваться, как сейчас, у нее все получится.
— Вы принимаете
— Помогаю, только если спрашивает совета, сама не лезу. У Маши шикарный тренер — Евгений
— Как вы отнеслись к тому факту, что наши легкоатлеты в
— Когда Маша узнала, что поедет на Олимпиаду, да еще и с флагом, это был нереальный восторг! Для ребят флаг действительно много значит. Надеюсь, скоро проблемы разрешатся и взрослые спортсмены тоже получат право выступать как полноправные россияне.
15-летняя гимнастка Дарья Трубникова оказалась одной из самых популярных на встрече. Поддержать свою чемпионку приехала целая группа детей из Дашиной спортивной школы. Они громче всех скандировали ее имя, размахивали плакатами, а после торжественной части выстроились в очередь за фото.
— Ожидали подобного торжественного приема и столько теплых слов лично вам? — вопрос Трубниковой.
— Мне очень приятно, но это не было сюрпризом. Знала, что меня будут встречать, и даже немного к этому готовилась морально.
— Чем удивил
— После выступления в многоборье мы с тренером (Аминой Зариповой. — Прим. «СЭ») улетели в Патагонию. Посмотрели на пингвинов и китов. Это была мечта тренера, но и мне тоже очень понравилось.
— Наша юношеская команда производит впечатление очень дружной, даже в контексте разных видов спорта.
— Это правда. За эти недели мы все познакомились и, может, не стали близкими друзьями, но как коллеги очень друг друга поддерживали. Многие ходили на мои соревнования, кричали с трибун. Мне передавалась их положительная энергия.
— Выступление на юношеской Олимпиаде
— Конечно. Здесь было гораздо больше волнения и ответственности.
— Какую роль в вашей подготовке играет лично Ирина
— Очень большую! Если бы не она, меня бы вообще не было ни в сборной России, ни в