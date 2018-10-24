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10:54 (мск), источник: ТАСС

Представители РУСАДА принимают участие в работе образовательной конференции WADA в Пекине

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Вторая международная образовательная конференция Всемирного антидопингового агентства (WADA) открылась 24 октября в Пекине. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в работе конференции принимают участие четыре представителя РУСАДА.

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Вторая международная образовательная конференция WADA продлится до 25 октября.

«От РУСАДА на конференцию в Пекин прилетели генеральный директор Юрий Ганус, его заместитель Маргарита Пахноцкая, а также специалисты образовательного отдела Екатерина Сизикова и Максим Петерайтис, — отметили в пресс-службе. — Всего в работе конференции принимают участие около 160 представителей национальных и региональных антидопинговых агентств, международных организаций и спортивных федераций, университетов и компаний из более чем 60 стран мира».

В 2019 году будет опубликован Международный стандарт по образованию, который представит требования к образовательным антидопинговым программам для национальных антидопинговых агентств и спортивных федераций и зафиксирует критерии их реализации.

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