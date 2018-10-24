Орлов: Пришло время обратить внимание на талантливых комментаторов по всей России

Источник: РИА "Новости"

В РИА Новости прошла пресс-конференция, посвященная первой церемонии вручения премии «Голос спорта», учрежденной РАСК. Церемония пройдет 1 декабря в Уфе при поддержке правительства Республики Башкортостан. Премия будет вручена более чем в десяти номинациях. Среди них премия Вадима Синявского — лучшему спортивному комментатору по версии РАСК, премия Владимира Маслаченко — лучшему комментатору по версии СМИ, премия Нины Ереминой — «женский голос спорта» и другие.

«Я мечтал, чтобы сообщество комментаторов объединилось. Проведение премии подтверждает, что мы стали сообществом с дружескими и практически семейными отношениями. И пришло время обратить внимание на таланты со всей России. Сверхзадача нашей ассоциации — дать возможность развиваться комментаторам в регионах. А значит, и всей спортивной журналистике в стране», — сказал Орлов.