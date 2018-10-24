Матвиенко и Колобков наградили победителей и призеров Спартакиады молодежи России

«Для многих из вас это были первые крупные соревнования и, несмотря на юный возраст, вы достойно отстаивали честь своих регионов. Эти медали станут для вас первым шагом к последующим достижениям и, возможно, к олимпийскому пьедесталу», — сказала Матвиенко, поблагодарив родителей и тренеров спортсменов.
«Особое место среди всех Спартакиад занимает Спартакиада молодежи, поскольку в этих соревнованиях участвуют перспективные спортсмены со всех регионов страны», — сказал Колобков, отметив, что ряд призеров и победителей Спартакиад уже стали медалистами юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, в которых российская команда заняла первое место. «Я всех поздравляю и желаю спортивных и профессиональных успехов», — отметил он.
Награды получили и субъекты Российской Федерации — лидеры общекомандного зачета Спартакиады: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Пензенская, Калининградская области, Приморский край, Республики Северная Осетия-Алания и Мордовия.
Гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы Ольга Брусникина (синхронное плавание), Светлана Журова (конькобежный спорт), Александр Карелин (греко-римская борьба), Владимир Сальников (плавание), Дмитрий Саутин (прыжки в воду), Вячеслав Фетисов (хоккей) и Светлана Хоркина (спортивная гимнастика).