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15:48 (мск), источник: ТАСС

Матвиенко и Колобков наградили победителей и призеров Спартакиады молодежи России

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и министр спорта РФ Павел Колобков наградили победителей и призеров IV летней Спартакиады молодежи России 2018 года. Торжественное мероприятие, которое прошло в Совете Федерации, также было приурочено к 15-летию возрождения спартакиадного движения в стране.

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Источник: РИА "Новости"

«Для многих из вас это были первые крупные соревнования и, несмотря на юный возраст, вы достойно отстаивали честь своих регионов. Эти медали станут для вас первым шагом к последующим достижениям и, возможно, к олимпийскому пьедесталу», — сказала Матвиенко, поблагодарив родителей и тренеров спортсменов.

«Особое место среди всех Спартакиад занимает Спартакиада молодежи, поскольку в этих соревнованиях участвуют перспективные спортсмены со всех регионов страны», — сказал Колобков, отметив, что ряд призеров и победителей Спартакиад уже стали медалистами юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе, в которых российская команда заняла первое место. «Я всех поздравляю и желаю спортивных и профессиональных успехов», — отметил он.

Награды получили и субъекты Российской Федерации — лидеры общекомандного зачета Спартакиады: Москва, Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская, Пензенская, Калининградская области, Приморский край, Республики Северная Осетия-Алания и Мордовия.

Гостями мероприятия стали олимпийские чемпионы Ольга Брусникина (синхронное плавание), Светлана Журова (конькобежный спорт), Александр Карелин (греко-римская борьба), Владимир Сальников (плавание), Дмитрий Саутин (прыжки в воду), Вячеслав Фетисов (хоккей) и Светлана Хоркина (спортивная гимнастика).

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