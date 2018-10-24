Матвиенко и Колобков наградили победителей и призеров Спартакиады молодежи России

«Для многих из вас это были первые крупные соревнования и, несмотря на юный возраст, вы достойно отстаивали честь своих регионов. Эти медали станут для вас первым шагом к последующим достижениям и, возможно, к олимпийскому пьедесталу», — сказала Матвиенко, поблагодарив родителей и тренеров спортсменов.