Олимпийский комитет России подписал соглашение с Олимпийской солидарностью МОК

В подписании соглашения приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, члены МОК Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева, почетный член МОК Виталий Смирнов, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова. Зарубежную делегацию возглавили президент комиссии МОК по Олимпийской солидарности, президент ОСА, член МОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн Аль Мусаллам, заместитель генерального директора МОК Пере Миро.
«Сегодня, подписывая два важных соглашения, мы говорим именно о практической составляющей, о тех мероприятиях, совместных проектах и программах, которые можно начать реализовывать в ближайшее время, — сказал Поздняков. — Считаю это нашим общим достижением и хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам».
Целью Олимпийской солидарности является организация помощи национальным олимпийским комитетам. Помощь осуществляется в виде программ, которые разрабатываются МОК совместно с Национальным олимпийским комитетом.