Олимпийский комитет России подписал соглашение с Олимпийской солидарностью МОК

«Сегодня, подписывая два важных соглашения, мы говорим именно о практической составляющей, о тех мероприятиях, совместных проектах и программах, которые можно начать реализовывать в ближайшее время, — сказал Поздняков. — Считаю это нашим общим достижением и хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам».