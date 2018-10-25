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13:13 (мск), источник: ТАСС

Олимпийский комитет России подписал соглашение с Олимпийской солидарностью МОК

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) подписал соглашение с Олимпийской солидарностью Международного олимпийского комитета (МОК) и с Олимпийским советом Азии (ОСА). Церемония прошла в четверг в здании ОКР.

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Источник: РИА "Новости"

В подписании соглашения приняли участие президент ОКР Станислав Поздняков, члены МОК Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева, почетный член МОК Виталий Смирнов, генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова. Зарубежную делегацию возглавили президент комиссии МОК по Олимпийской солидарности, президент ОСА, член МОК шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн Аль Мусаллам, заместитель генерального директора МОК Пере Миро.

«Сегодня, подписывая два важных соглашения, мы говорим именно о практической составляющей, о тех мероприятиях, совместных проектах и программах, которые можно начать реализовывать в ближайшее время, — сказал Поздняков. — Считаю это нашим общим достижением и хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам».

Целью Олимпийской солидарности является организация помощи национальным олимпийским комитетам. Помощь осуществляется в виде программ, которые разрабатываются МОК совместно с Национальным олимпийским комитетом.

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