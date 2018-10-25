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13:36 (мск), источник: ТАСС

Московское антидопинговое агентство, открытое летом, не будет конкурентом РУСАДА

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Московское антидопинговое агентство (МОСАДА), в августе 2018 года получившее статус юридического лица, в процессе своей работы не будет конкурировать с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Об этом сообщил ТАСС исполнительный директор МОСАДА Владимир Павлов.

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Процесс регистрации МОСАДА в качестве юридического лица завершился 8 августа.

«Сразу хочу отметить, что Московское антидопинговое агентство не будет конкурировать с РУСАДА, — сказал Павлов. — МОСАДА создано как консультативная организация».

Собеседник ТАСС заметил, что в России спортом занимается очень большое количество людей, дополнительные консультативные услуги в области антидопинга будут очень востребованы. «МОСАДА создана совсем недавно, поэтому мы пока решаем организационные вопросы. В нашу организацию входят ведущие специалисты спортивной медицины, она не зависит ни от кого», — подчеркнул Павлов.

Исполнительный директор РУСАДА Павлов является заведующим отделением функциональной диагностики и спортивной медицины клиники спортивной медицины Московского научно-практического центра медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины. Первый заместитель директора центра Зураб Орджоникидзе также является одним из специалистов МОСАДА.

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