Московское антидопинговое агентство, открытое летом, не будет конкурентом РУСАДА

«Сразу хочу отметить, что Московское антидопинговое агентство не будет конкурировать с РУСАДА, — сказал Павлов. — МОСАДА создано как консультативная организация».

Собеседник ТАСС заметил, что в России спортом занимается очень большое количество людей, дополнительные консультативные услуги в области антидопинга будут очень востребованы. «МОСАДА создана совсем недавно, поэтому мы пока решаем организационные вопросы. В нашу организацию входят ведущие специалисты спортивной медицины, она не зависит ни от кого», — подчеркнул Павлов.