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13:37 (мск), источник: ТАСС

Ректор СПбГУ Кропачев откроет петербургский этап эстафеты огня Универсиады-2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 октября. /ТАСС/. Ректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Николай Кропачев первым пронесет факел в ходе петербургского этапа эстафеты огня Универсиады-2019. Об этом журналистам рассказала проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова.

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Факел с огнем зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, пронесут по улицам Санкт-Петербурга в субботу. Всего в петербургском этапе эстафеты примут участие 40 факелоносцев, каждый из которых пробежит приблизительно 100 метров. Старт будет дан с площади Сахарова, на которую выходят здания ряда факультетов СПбГУ.

«Для нас это большая честь. Поскольку этап пробега стартует с площади Сахарова, от исторического здания Санкт- Петербургского университета, вполне символично, что первым факелоносцем будет ректор Санкт-Петербургского университета [Николай Кропачев]», — сказала Лаврикова, добавив, что в пятницу Кропачев также примет участие в церемонии передачи огня от предыдущего города — участника эстафеты — Грозного.

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Среди участников петербургского этапа несколько спортсменов. В частности, этапы пробегут олимпийские чемпионы биатлонисты Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров, серебряный призер Олимпиады фигурист Илья Авербух, чемпионы мира фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов. Предпоследней факел пронесет шестикратная олимпийская чемпионка лыжница Любовь Егорова. Она передаст факел ректору Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта Сергею Бакулеву, который и завершит петербургский этап.

Помимо спортсменов, в эстафете примут участие студенты из 16 петербургских вузов, в том числе СПбГУ, университета им. Лесгафта, ИТМО и других.

Соглашение о проведении эстафеты огня на территории Петербурга было подписано руководством города и главой исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максимом Уразовым в ходе Петербургского международного экономического форума в мае. XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ее программу включены 11 видов спорта.

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