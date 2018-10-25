Ректор СПбГУ Кропачев откроет петербургский этап эстафеты огня Универсиады-2019

Факел с огнем зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, пронесут по улицам Санкт-Петербурга в субботу. Всего в петербургском этапе эстафеты примут участие 40 факелоносцев, каждый из которых пробежит приблизительно 100 метров. Старт будет дан с площади Сахарова, на которую выходят здания ряда факультетов СПбГУ.

«Для нас это большая честь. Поскольку этап пробега стартует с площади Сахарова, от исторического здания Санкт- Петербургского университета, вполне символично, что первым факелоносцем будет ректор Санкт-Петербургского университета [Николай Кропачев]», — сказала Лаврикова, добавив, что в пятницу Кропачев также примет участие в церемонии передачи огня от предыдущего города — участника эстафеты — Грозного.

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Среди участников петербургского этапа несколько спортсменов. В частности, этапы пробегут олимпийские чемпионы биатлонисты Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров, серебряный призер Олимпиады фигурист Илья Авербух, чемпионы мира фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов. Предпоследней факел пронесет шестикратная олимпийская чемпионка лыжница Любовь Егорова. Она передаст факел ректору Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта Сергею Бакулеву, который и завершит петербургский этап.

Помимо спортсменов, в эстафете примут участие студенты из 16 петербургских вузов, в том числе СПбГУ, университета им. Лесгафта, ИТМО и других.