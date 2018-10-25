Ректор СПбГУ Кропачев откроет петербургский этап эстафеты огня Универсиады-2019

Факел с огнем зимней Универсиады 2019 года, которая пройдет в Красноярске, пронесут по улицам
«Для нас это большая честь. Поскольку этап пробега стартует с площади Сахарова, от исторического здания Санкт- Петербургского университета, вполне символично, что первым факелоносцем будет ректор
Среди участников петербургского этапа несколько спортсменов. В частности, этапы пробегут олимпийские чемпионы биатлонисты Дмитрий Васильев и Юрий Кашкаров, серебряный призер Олимпиады фигурист Илья Авербух, чемпионы мира фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов. Предпоследней факел пронесет шестикратная олимпийская чемпионка лыжница Любовь Егорова. Она передаст факел ректору Университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта Сергею Бакулеву, который и завершит петербургский этап.
Помимо спортсменов, в эстафете примут участие студенты из 16 петербургских вузов, в том числе СПбГУ, университета им. Лесгафта, ИТМО и других.
Соглашение о проведении эстафеты огня на территории Петербурга было подписано руководством города и главой исполнительной дирекции Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске Максимом Уразовым в ходе Петербургского международного экономического форума в мае. XXIX Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. В ее программу включены 11 видов спорта.