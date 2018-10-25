ОКР и МОК договорились о практических шагах по борьбе с допингом

В четверг в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и Олимпийским советом Азии (ОСА). В подписании соглашения приняли участие президент комиссии МОК по Олимпийской солидарности, президент ОСА, член МОК шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн аль-Мусаллам, заместитель генерального директора МОК Пере Миро.

«Хочу поблагодарить гостей за визит в Москву, в ОКР. Для нас это очень важно, это является показателем, что наши взаимоотношения с международными федерациями находятся на высоком уровне. Наши усилия по пропаганде чистого спорта не остаются незамеченными. Наши коллеги прибыли сюда для подписания документов, в которых мы договорились о практических шагах по проведению политики нулевой толерантности к допингу и обучению наших спортсменов и специалистов в этой области», — сказал Поздняков.

«Хотел бы отдельно поблагодарить шейха Ахмада аль- Фахада аль-Сабаха за поздравления с победой наших юных олимпийцев в Буэнос-Айресе. После Пхёнчхана нам была важна безусловная победа наших спортсменов под российским флагом, это вдохновляет не только нас, но и всю нашу олимпийскую команду для завоевания новых медалей. У нас нет причин, по которым мы бы не могли двигаться вперед с нашими коллегами из МОК и ОСА. Подписание Олимпийской солидарности очень знаковое», — добавил он.