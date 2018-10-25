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14:59 (мск), источник: ТАСС

МОК: Олимпийский комитет России является одним из важнейших в мире

МОСКВА, 25 октября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) для Международного олимпийского комитета (МОК) является одним из самых важных. Об этом журналистам заявил заместитель генерального директора МОК Пере Миро.

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Источник: РИА "Новости"

В четверг в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и Олимпийским советом Азии (ОСА). В подписании соглашения приняли участие президент комиссии МОК по Олимпийской солидарности, президент ОСА, член МОК шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн аль-Мусаллам и Миро.

«Для нас действительно было большим удовольствием работать в последние месяцы с президентом ОКР [Станиславом] Поздняковым, у него фантастическая команда, — сказал Миро. — Подписанное соглашение открывает много возможностей для сотрудничества, но я бы хотел акцентировать внимание на образовательных программах, особенно тех, которые связаны с темой борьбы с допингом. Они научат спортсменов, тренеров и спортивных управленцев лучше бороться с ним, поскольку допинг — одна из самых серьезных проблем, причем не только в России, но и в мире».

«И это решение четко демонстрирует желание ОКР работать в этом направлении — бороться с допингом. Мы будем работать над этим совместно. Причем речь идет не только о борьбе с допингом, но и о повышении уровня образования. ОКР — один из самых важных национальных комитетов в мире, который к тому же помогает национальным комитетам других стран, что также пойдет на пользу общему делу».

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