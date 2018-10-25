МОК: Олимпийский комитет России является одним из важнейших в мире

Источник: РИА "Новости"

В четверг в Москве состоялось подписание соглашения ОКР с Олимпийской солидарностью МОК и Олимпийским советом Азии (ОСА). В подписании соглашения приняли участие президент комиссии МОК по Олимпийской солидарности, президент ОСА, член МОК шейх Ахмад аль-Фахад аль-Сабах, генеральный директор ОСА Хусейн аль-Мусаллам и Миро.

«Для нас действительно было большим удовольствием работать в последние месяцы с президентом ОКР [Станиславом] Поздняковым, у него фантастическая команда, — сказал Миро. — Подписанное соглашение открывает много возможностей для сотрудничества, но я бы хотел акцентировать внимание на образовательных программах, особенно тех, которые связаны с темой борьбы с допингом. Они научат спортсменов, тренеров и спортивных управленцев лучше бороться с ним, поскольку допинг — одна из самых серьезных проблем, причем не только в России, но и в мире».