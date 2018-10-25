Ловить на допинге стали чаще. И это хорошо
Почему российские спортсмены продолжают употреблять запрещенные вещества.
Почему российские спортсмены продолжают употреблять запрещенные вещества.
Несмотря на все скандалы и частичное изгнание из мирового спорта, наши атлеты продолжают попадаться на употреблении запрещенных препаратов. Выходит, антидопинговая система усовершенствована только на бумаге, а в реальности многие российские спортсмены как не могли жить без допинга — так и не могут.
Всероссийская федерация легкой атлетики поделилась информацией о дисквалификации очередных пяти спортсменов. Их фамилии ничего не скажут даже большинству специалистов. А вот найденные препараты относятся к категории «жести» — анаболические стероиды, гормон роста и даже мельдоний. Вопрос: кем надо быть, чтобы в 2018-м году, после всех скандалов с Марией Шараповой и компанией, продолжать употреблять мельдоний? Особенно учитывая, что в плане улучшения результатов этот препарат бесполезен, и знают об этом даже бабушки у подъездов.
Зачем 19-летней метательнице молота Татьяне Качегиной понадобился коктейль из того же мельдония, гормона роста, станозолола и туринабола? Это сразу четыре препарата, причем три из них — крайне опасны для здоровья! По сравнению с таким, даже коктейль Родченкова «всего» из трех анаболиков —детские игрушки. При этом результаты спортсменки еле дотягивают до уровня мастера спорта. О победах даже на российском уровне там речи не идет. Кто ей вообще посоветовал эти препараты и расписал схему употребления? Откуда она взяла немаленькие деньги на их покупку? И главное, что теперь будет с тренерами Качегиной и остальных попавшихся атлетов? С людьми, которые, очевидно, давали очень средним и очень юным спортсменам допинговые препараты самой высшей категории.
К сожалению, история Качегиной далеко не уникальна. РУСАДА и ВФЛА дисквалифицируют людей пачками. Причем в большинстве случаев речь идет об очень средних спортсменах, которые никогда не показывали результатов мирового уровня. Впечатление, будто допинга в российском спорте меньше не стало. Просто он перекочевал из элиты к середнякам.
— Спортсмены мирового уровня постоянно находятся «под колпаком»
Если «старое» РУСАДА брало у спортсменов более 15 тысяч
— Ты бы видела, что творится на региональных турнирах, — рассказывал мне знакомый тренер по теннису. — У людей полные сумки шприцов. Молодым игрокам приходится играть буквально каждую неделю круглый год. Иначе
Если брать количественное соотношение, элитных спортсменов у нас относительно мало, а вот рядовых мастеров спорта — много. Именно последние дают фундамент для спорта высших достижений. Вопрос: можно ли построить хороший дом, если фундамент гнилой?
Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли в интервью «СЭ» озвучил важную мысль: сколько бы наших атлетов ни попались на допинге, на статус РУСАДА это не повлияет. То есть не нужно бояться ловить на допинге людей, пусть даже с громкими именами. Это не помешает стране принять участие в следующих Олимпийских играх. Скорее, наоборот: предыдущую антидопинговую систему в России привела к краху как раз политика укрывательства. Кто знает, если бы
Но как бы то ни было, допинг — это неизбежное и непобедимое зло. Полностью справиться с ним не смогли пока еще нигде в мире. «Ноль» в графе положительных
Так что чем больше будет историй с поимками безвестных атлетов на допинге — тем лучше для всех. Теперь, получив статус соответствия, РУСАДА наверняка будет увеличивать количество взятых проб. И доберется постепенно на те уровни, куда последние годы не заглядывало. Всех, конечно, не переловишь, а ментальность за пару лет не изменишь. Но лучшего средства профилактики, чем показательная порка виновных, еще не придумали.