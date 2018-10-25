Ловить на допинге стали чаще. И это хорошо

Источник: AFP 2018

Несмотря на все скандалы и частичное изгнание из мирового спорта, наши атлеты продолжают попадаться на употреблении запрещенных препаратов. Выходит, антидопинговая система усовершенствована только на бумаге, а в реальности многие российские спортсмены как не могли жить без допинга — так и не могут.

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Всероссийская федерация легкой атлетики поделилась информацией о дисквалификации очередных пяти спортсменов. Их фамилии ничего не скажут даже большинству специалистов. А вот найденные препараты относятся к категории «жести» — анаболические стероиды, гормон роста и даже мельдоний. Вопрос: кем надо быть, чтобы в 2018-м году, после всех скандалов с Марией Шараповой и компанией, продолжать употреблять мельдоний? Особенно учитывая, что в плане улучшения результатов этот препарат бесполезен, и знают об этом даже бабушки у подъездов.

Зачем 19-летней метательнице молота Татьяне Качегиной понадобился коктейль из того же мельдония, гормона роста, станозолола и туринабола? Это сразу четыре препарата, причем три из них — крайне опасны для здоровья! По сравнению с таким, даже коктейль Родченкова «всего» из трех анаболиков —детские игрушки. При этом результаты спортсменки еле дотягивают до уровня мастера спорта. О победах даже на российском уровне там речи не идет. Кто ей вообще посоветовал эти препараты и расписал схему употребления? Откуда она взяла немаленькие деньги на их покупку? И главное, что теперь будет с тренерами Качегиной и остальных попавшихся атлетов? С людьми, которые, очевидно, давали очень средним и очень юным спортсменам допинговые препараты самой высшей категории.

В два раза меньше проб

К сожалению, история Качегиной далеко не уникальна. РУСАДА и ВФЛА дисквалифицируют людей пачками. Причем в большинстве случаев речь идет об очень средних спортсменах, которые никогда не показывали результатов мирового уровня. Впечатление, будто допинга в российском спорте меньше не стало. Просто он перекочевал из элиты к середнякам.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/40530654-5b0a-45e5-8db7-a5d13d25e2e7" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1226207" target="_blank">Глава WADA подтвердил восстановление статуса РУСАДА</a> Во время загрузки произошла ошибка.

— Спортсмены мирового уровня постоянно находятся «под колпаком» допинг-контроля, — подтвердил в интервью «СЭ» чиновник РУСАДА, который пожелал остаться неизвестным. — Если такой человек и отваживается на употребление допинга, то как правило, делает это крайне осторожно. Проскочить контроль «на халяву», как раньше, теперь почти невозможно. Но вот спортсмены более низкого уровня — те, кто борются за призы на первенстве России — остались практически бесхозными. РУСАДА до них добирается редко, при этом названия препаратов — на слуху, мотивация повысить свой результат — огромная.

Если «старое» РУСАДА брало у спортсменов более 15 тысяч допинг-проб в год, сейчас это количество уменьшилось более чем вдвое. Причем именно за счет середняков, юниоров и прочих незвезд. Иногда допинг-контроль все-таки может нагрянуть на заурядные соревнования. И тогда мы получаем скандальные случаи, как в Иркутске, где люди пачками снимались с забегов. А те, кого все-таки удается отловить, сдают пробы с адскими сочетаниями препаратов. Ведь на таком уровне низкая квалификация не только у спортсменов, но и у тренеров. Это вам не сборная, где есть хотя бы элементарный врачебный контроль. Тут люди борются за право поехать на соревнования в соседний город… Это только кажется, что ради таких целей нет смысла рисковать здоровьем. Для кого-то корочка мастера спорта — дело жизни. А для тренера — немаленькая прибавка к зарплате.

Инфографика Что такое допинг и зачем его едят Допинговые вещества способны поднимать активность нервной и эндокринной систем и увеличивать мышечную силу, но их применение категорически запрещено. Что такое допинг, зачем его употребляют спортсмены - в специальной инфографике.

— Ты бы видела, что творится на региональных турнирах, — рассказывал мне знакомый тренер по теннису. — У людей полные сумки шприцов. Молодым игрокам приходится играть буквально каждую неделю круглый год. Иначе куда-то пробиться нереально. Но и организм не выдерживает нагрузок — постоянные переезды с места на место, стресс. Поэтому сидят на препаратах. Допинг-контроля нет, а выживать как-то надо.

Если брать количественное соотношение, элитных спортсменов у нас относительно мало, а вот рядовых мастеров спорта — много. Именно последние дают фундамент для спорта высших достижений. Вопрос: можно ли построить хороший дом, если фундамент гнилой?

Чем больше поймаем — тем лучше

Генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Оливье Ниггли в интервью «СЭ» озвучил важную мысль: сколько бы наших атлетов ни попались на допинге, на статус РУСАДА это не повлияет. То есть не нужно бояться ловить на допинге людей, пусть даже с громкими именами. Это не помешает стране принять участие в следующих Олимпийских играх. Скорее, наоборот: предыдущую антидопинговую систему в России привела к краху как раз политика укрывательства. Кто знает, если бы кое-кто не так нагло скрывал положительные пробы звезд, сейчас все могло быть иначе.

Но как бы то ни было, допинг — это неизбежное и непобедимое зло. Полностью справиться с ним не смогли пока еще нигде в мире. «Ноль» в графе положительных допинг-проб по итогам года говорит не о том, что в стране «чистый» спорт, а о том, что контроль плохо работает.