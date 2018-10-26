«Взаимоотношения ОКР с международными организациями выходят на новый уровень»
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил два важных соглашения.
Олимпийский комитет России (ОКР) заключил два важных соглашения.
Официальные мероприятия состоялись в Москве, куда приехали президент комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) «Олимпийская солидарность», президент АНОК и глава Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ахмад
С российской стороны свою подпись поставил президент ОКР Станислав Поздняков, в церемонии также приняли участие почетные гости — члены МОК Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева, почетный член МОК Виталий Смирнов и генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова.
Соглашение между «Олимпийской солидарностью» (ОС) и Олимпийским комитетом России предусматривает проведение совместных образовательных и иных мероприятий, направленных на повышение антидопинговой культуры среди спортсменов, тренеров и специалистов в области спорта в России, странах СНГ, Грузии и Балтии, повышение квалификации руководителей и спортивных менеджеров общероссийских спортивных федераций и оказание организационной и методической помощи в рамках взаимодействия с НОКами.
Первым совместным проектом ОКР и ОС стал Форум юных олимпийцев, который состоялся в Москве, 1 июня, в День защиты детей.
Что касается соглашения между ОКР и Олимпийским советом Азии, то здесь речь идет в первую очередь об участии команд и спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, которые будут проходить на территории России и стран, входящих в ОСА, обмене тренерами, экспертами и студентами, участии официальных лиц в различных конгрессах, конференциях, семинарах и курсах, а также совместном проведении спортивных мероприятий и проектов.
После окончания официальной церемонии гости посетили Инновационный центр ОКР и ознакомились с проектом будущего Олимпийского музея.
— Было интересно побывать в Инновационном центре, который успешно работает и обладает серьезным потенциалом, а также посмотреть проект Олимпийского музея в Москве, — поделился Ахмад
— Нам приятно иметь дело с господином Поздняковым и его командой, — сказал, выступая перед журналистами, Пере Миро. — Соглашение между ОКР и «Олимпийской солидарностью» охватывает многие области сотрудничества. В частности, оно затрагивает образовательные антидопинговые проекты, призванные мобилизовать спортсменов, тренеров и менеджеров на борьбу с допингом, который является одной из самых серьезных проблем в спорте — не только в России, но и во всем мире. Это значит, что Олимпийский комитет России полон решимости работать в этом направлении. Соглашение также предусматривает оказание поддержки проектам в области повышения квалификации спортивных руководителей и менеджеров. При этом ОКР входит в число ведущих национальных олимпийских комитетов, который, располагая знаниями и опытом, оказывает помощь другим.
Последним, на правах принимающей стороны, слово взял руководитель ОКР Станислав Поздняков.
— Подписание меморандумов с «Олимпийской солидарностью» МОК и Олимпийским советом Азии является для нас знаковым событием, показателем того, что взаимоотношения ОКР с международными спортивными организациями выходят на совершенно новый уровень. Сегодня мы договорились о практических шагах по претворению в жизнь политики нулевой толерантности к допингу, в том числе с помощью образовательных мероприятий для спортсменов, тренеров и других специалистов. Одной из основных задач стратегического развития ОКР на сегодняшний день является создание необходимых условий и возможностей для эффективного, системного, разнопланового взаимодействия с нашими партнерами в международном олимпийском и спортивном сообществе, которое должно носить прикладной характер. Только в этом случае оно будет взаимовыгодным и полезным для всех сторон. Хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам.
— Какие совместные проекты намечаются в рамках соглашений?
— Их немало. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня, в День защиты детей. В Аргентине, где недавно завершились юношеские Олимпийские игры, мы уже договорились со многими Национальными олимпийскими комитетами о том, что они подключатся к нам по этой программе. Приятно, что наши усилия по пропаганде чистого спорта не остаются незамеченными.
Владимир Иванов из Москвы.