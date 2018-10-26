«Взаимоотношения ОКР с международными организациями выходят на новый уровень»

Официальные мероприятия состоялись в Москве, куда приехали президент комиссии Международного олимпийского комитета (МОК) «Олимпийская солидарность», президент АНОК и глава Олимпийского совета Азии (ОСА) шейх Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах, заместитель генерального директора МОК Пере Миро и генеральный директор ОСА Хусейн Аль Мусаллами.

В рамках развития взаимодействия и совместной работы с международными спортивными организациями ОКР заключил соглашения о сотрудничестве с МОК по программе «Олимпийская солидарность» и с Олимпийским советом Азии (ОСА).

С российской стороны свою подпись поставил президент ОКР Станислав Поздняков, в церемонии также приняли участие почетные гости — члены МОК Шамиль Тарпищев и Елена Исинбаева, почетный член МОК Виталий Смирнов и генеральный секретарь ОКР Анастасия Давыдова.

«ОКР входит в число ведущих национальных олимпийских комитетов»

Соглашение между «Олимпийской солидарностью» (ОС) и Олимпийским комитетом России предусматривает проведение совместных образовательных и иных мероприятий, направленных на повышение антидопинговой культуры среди спортсменов, тренеров и специалистов в области спорта в России, странах СНГ, Грузии и Балтии, повышение квалификации руководителей и спортивных менеджеров общероссийских спортивных федераций и оказание организационной и методической помощи в рамках взаимодействия с НОКами.

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Первым совместным проектом ОКР и ОС стал Форум юных олимпийцев, который состоялся в Москве, 1 июня, в День защиты детей.

Что касается соглашения между ОКР и Олимпийским советом Азии, то здесь речь идет в первую очередь об участии команд и спортсменов в соревнованиях и тренировочных сборах, которые будут проходить на территории России и стран, входящих в ОСА, обмене тренерами, экспертами и студентами, участии официальных лиц в различных конгрессах, конференциях, семинарах и курсах, а также совместном проведении спортивных мероприятий и проектов.

После окончания официальной церемонии гости посетили Инновационный центр ОКР и ознакомились с проектом будущего Олимпийского музея.

— Было интересно побывать в Инновационном центре, который успешно работает и обладает серьезным потенциалом, а также посмотреть проект Олимпийского музея в Москве, — поделился Ахмад Аль-Фахад Аль-Сабах. — Общеизвестно, что Россия принимала и летние, и зимние Олимпийские игры, что у нее богатая история в спорте. Подписание соглашений послужит продолжению нашего плодотворного сотрудничества с ОКР, с которым мы работаем в тесном контакте. Пользуясь случаем, хотел бы поздравить вас с успешным выступлением на III летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе, где представители России одержали победы в соревнованиях по различным видам спорта и заняли первое место в медальном зачете.

— Нам приятно иметь дело с господином Поздняковым и его командой, — сказал, выступая перед журналистами, Пере Миро. — Соглашение между ОКР и «Олимпийской солидарностью» охватывает многие области сотрудничества. В частности, оно затрагивает образовательные антидопинговые проекты, призванные мобилизовать спортсменов, тренеров и менеджеров на борьбу с допингом, который является одной из самых серьезных проблем в спорте — не только в России, но и во всем мире. Это значит, что Олимпийский комитет России полон решимости работать в этом направлении. Соглашение также предусматривает оказание поддержки проектам в области повышения квалификации спортивных руководителей и менеджеров. При этом ОКР входит в число ведущих национальных олимпийских комитетов, который, располагая знаниями и опытом, оказывает помощь другим.

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Форум юных олимпийцев будет традиционно проходить 1 июня

Последним, на правах принимающей стороны, слово взял руководитель ОКР Станислав Поздняков.

— Подписание меморандумов с «Олимпийской солидарностью» МОК и Олимпийским советом Азии является для нас знаковым событием, показателем того, что взаимоотношения ОКР с международными спортивными организациями выходят на совершенно новый уровень. Сегодня мы договорились о практических шагах по претворению в жизнь политики нулевой толерантности к допингу, в том числе с помощью образовательных мероприятий для спортсменов, тренеров и других специалистов. Одной из основных задач стратегического развития ОКР на сегодняшний день является создание необходимых условий и возможностей для эффективного, системного, разнопланового взаимодействия с нашими партнерами в международном олимпийском и спортивном сообществе, которое должно носить прикладной характер. Только в этом случае оно будет взаимовыгодным и полезным для всех сторон. Хотел бы подчеркнуть тот факт, что и мы, и наши коллеги настроены на конструктивное сотрудничество по всем вопросам.

— Какие совместные проекты намечаются в рамках соглашений?

— Их немало. Один из них — Форум юных олимпийцев, который будет проходить традиционно 1 июня, в День защиты детей. В Аргентине, где недавно завершились юношеские Олимпийские игры, мы уже договорились со многими Национальными олимпийскими комитетами о том, что они подключатся к нам по этой программе. Приятно, что наши усилия по пропаганде чистого спорта не остаются незамеченными.