Фоторепортажи
13«Локомотив» уступил «Порту», Фернандеш не пожал руку Семину
9Сычев: яркое начало и быстрое падение
17:04 (мск), источник: Р-Спорт

WADA заявило, что восстановление РУСАДА критикует политически мотивированная группа

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Восстановление статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подвергается критике со стороны политически мотивированной группы лиц, которая дестабилизирует глобальную антидопинговую программу, заявил представитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) .

Наверх

Исполком WADA 20 сентября восстановил РУСАДА в полноправном статусе, которого организация была лишена в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте. Решение о восстановлении подверглось критике со стороны ряда организаций, в том числе комиссии спортсменов WADA под руководством Бекки Скотт. В знак протеста против рекомендации восстановить статус РУСАДА Скотт покинула комитет по соответствию WADA.

«Ясно, что существует маленькая политически мотивированная группа, которая после решения о восстановлении РУСАДА месяц назад попыталась дестабилизировать глобальную антидопинговую программу, критикуя WADA, олимпийское движение и правительства мира, которые поддержали возвращение РУСАДА полноправного статуса», — заявил представитель WADA, которого цитирует Insidethegames.

«Эта координируемая группа использовала в своих интересах искренне обеспокоенных спортсменов, — говорится в заявлении. — Настал момент отложить в сторону политические мотивы и сосредоточиться на исполнении Россией условий восстановления (РУСАДА) в интересах чистого спорта».

Согласно решению исполкома WADA, представители агентства должны до 31 декабря 2018 года получить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. «Эта ситуация выгодна для всех. Либо мы получим доступ к данным, поймаем больше обманщиков и оправдаем чистых атлетов, либо РУСАДА вновь будет лишено соответствия кодексу WADA. И на этот раз на более жестких условиях», — констатировал представитель WADA.

 Кокорину и Мамаеву выдали мяч в СИЗО
Что показали записи камер наблюдения в метро Рима
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Он несчастен в «Коламбусе». Бобровский уже не против обмена
СМИ: Конте договорился о расторжении контракта с «Челси»
Источник: Федун сомневается в уровне Кононова
Капелло: Кокорин всегда вел себя профессионально, мне его жаль
ФИФА запретила проведение матча «Жирона» — «Барселона» в США
«Ак Барс» одержал 500-ю победу в КХЛ с Билялетдиновым во главе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь