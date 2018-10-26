WADA заявило, что восстановление РУСАДА критикует политически мотивированная группа

Исполком WADA 20 сентября восстановил РУСАДА в полноправном статусе, которого организация была лишена в ноябре 2015 года по итогам работы комиссии WADA под руководством Ричарда Паунда, расследовавшей систематическое употребление допинга в российском спорте. Решение о восстановлении подверглось критике со стороны ряда организаций, в том числе комиссии спортсменов WADA под руководством Бекки Скотт. В знак протеста против рекомендации восстановить статус РУСАДА Скотт покинула комитет по соответствию WADA.

«Ясно, что существует маленькая политически мотивированная группа, которая после решения о восстановлении РУСАДА месяц назад попыталась дестабилизировать глобальную антидопинговую программу, критикуя WADA, олимпийское движение и правительства мира, которые поддержали возвращение РУСАДА полноправного статуса», — заявил представитель WADA, которого цитирует Insidethegames.

«Эта координируемая группа использовала в своих интересах искренне обеспокоенных спортсменов, — говорится в заявлении. — Настал момент отложить в сторону политические мотивы и сосредоточиться на исполнении Россией условий восстановления (РУСАДА) в интересах чистого спорта».