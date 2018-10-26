Как утонуть в допинге. Самый крутой мошенник всех времен отстранен от спорта пожизненно

Наверное, каждый, кто немного интересуется спортом и знает, что такое допинг, хотя бы раз в жизни слышал о Лэнсе Армстронге. Для тех, кто не в теме: это американский велогонщик, который рекордные семь раз выигрывал престижную многодневную гонку Тур де Франс. Позднее он был лишен всех этих титулов из-за обвинений в нарушении нескольких антидопинговых правил, среди которых использование, хранение, распространение запрещенных препаратов, а также сокрытие участия в нарушении этих правил. Но вряд ли бы Лэнс стал участником такого громкого допинг-скандала, если бы в своем время не попал в скромную команду US Postal Service, которая подобрала Лэнса после того, как он поборол рак. «Конюшню» возглавлял Йохан Брюнель.

Кто такой Йохан Брюнель

Бывший бельгийский велогонщик, одержавший несколько побед на этапах престижных многодневок. В 1998 году после завершения спортивной карьеры получил приглашение занять пост спортивного директора в малобюджетной команде US Postal Service. Первый же год принес неожиданный успех: Лэнс Армстронг, расправившийся с раком, выиграл свой первый Тур де Франс. Последовали предложения от спонсоров, дела стали налаживаться.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bot-c3wgP9d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bot-c3wgP9d/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/uspostalservice/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> US Postal Service</a> (@uspostalservice) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-10-09T16:03:32+00:00">9 Окт 2018 в 9:03 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В течение нескольких лет гонщики команды US Postal Service, среди которых также были Роберто Эрас, Паоло Савольделли и Альберто Контадор, выиграли еще несколько престижных многодневок. В 2005 году Армстронг выиграл Тур де Франс в седьмой раз и решил уйти из спорта. В следующем сезоне победителем французской многодневки становится бывший гонщик US Postal Service Флойд Лэндис, долгие годы помогавший Армстронгу. Однако его допинг-проба дала положительный результат, вследствие чего титул победителя Тур де Франс-2006 достался испанцу Оскару Перейро.

Система

В 2009 году бывший участник US Postal Service Тайлер Хэмилтон получил 8-летнюю дисквалификацию за применение допинга. Естественно, Тайлер все обвинения отрицал. Через год заговорил Флойд Лэндис. Он заявил, что впервые использовал допинг еще во времена выступления за US Postal по совету Брюнеля и Армстронга. В следующем году раскололся Тайлер, также решив завалить Армстронга.

— Армстронг ничем не отличался от всех нас. Он применял то же самое, что и мы принимали. Здесь я имею в виду большую часть пелотона. EPO, тестостерон, переливание крови…

Я видел EPO в его холодильнике. И видел, как он делал инъекции не один раз. Так же, как и я. Не один и не два, а много-много раз, — рассказал Тайлер Хэмилтон в интервью 60 Minutes.

Американское антидопинговое агентство, которое в то время войну с Россией еще не вело, заинтересовалась высказываниями бывших велогонщиков. И в 2012 году выдвинуло обвинения в адрес Лэнса и Бронеля, которое было основано на показаниях бывших велогонщиков US Postal Service, врачей и официальных лиц, пересекавшимися с Армстронгом. В докладе говорилось о том, что US Postal Service — команда с самой сложной, профессиональной и успешной допинговой системой в истории спорта, а Брюнель — ее главный строитель.

После выдвинутых обвинений Лэнс получил временное отстранение от участия в гонках, а Йохан, в то время уже работавший в RadioShack-Nissan (Армстронг гонялся и за эту команду), потерял работу. Брюнель обвинения не признал, но и не отрицал, лишь осудив USADA за нарушение юридических норм. Армстронг же несколько месяцев опровергал все обвинения, но в январе 2013 года сказал фразу, которую теперь знают все.

Невозможно без допинга выиграть семь раз «Тур де Франс. Лэнс Армстронг в эфире телешоу Опры Уинфри

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/6uDMF1AvZ9/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/6uDMF1AvZ9/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Лэнс Армстронг «Не только о велоспорте: мое возвращение к жизни» #лэнсармстронг #нетолькоовелоспорте #моевозвращениекжизни #сильнаякнига #любимаякнига #турдефранс #lancearmstrong #itsnotaboutthebike #желтаямайкалидера #yellowshirt</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/elenagilevich/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Elena Gilevich</a> (@elenagilevich) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2015-08-23T08:40:49+00:00">23 Авг 2015 в 1:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Лэнса отобрали все титулы, завоеванные в период 1998—2011, обязали вернуть все призовые, а также лишили французского Ордена Почетного легиона. Спустя несколько лет Брюнель скажет следующее.

— Лэнс и наша команда были не первыми, кто придумал систему использования допинга. И мы не будем последними. Конечно, легко винить Лэнса за все проблемы в велоспорте, но я не согласен с таким подходом.

Мы допускали ошибки, я не говорю, что раскаиваюсь, но мы были слишком невежественны. Мы были слишком сосредоточены на результатах.

«Дело Армстронга» стоило мне больших денег. После появления отчета о применении допинга Лэнсом в 2012 году я потерял основные источники доходов. Не хочу жаловаться, но это дело привело к распаду моего брака. За это время я смог понять, кто мои настоящие друзья. В велоспорте их совсем не много, — Йохан Брюнель в интервью Het Nieuwsblad.

В одном из своих дальнейших интервью Лэнс также заявил, что Брюнель был в курсе всей этой допинговой истории, вследствие чего Йохан получил 10-летнюю дисквалификацию. Бельгиец обратился в CAS, чтобы это решение оспорить.

Вердикт CAS

На днях стало известно, что апелляция Брюнеля не удовлетворена. Более того, Йохан получил пожизненное отстранение от какой-либо деятельности, связанной с велоспортом. Творец одной из самых успешных допинговых систем в истории спорта теперь окончательно уходит на покой.