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16:01 (мск), источник: ТАСС

Умер первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Лев Россошик

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России (ФСЖР) Лев Россошик скончался на 72-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом ТАСС сообщил глава ФСЖР Николай Долгополов.

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Источник: РИА "Новости"

«Только что говорил с его женой, Лев умер сегодня утром, у него была тяжелая болезнь, с которой он долго боролся. Лева был сильным, активным парнем, долго боролся, но рак победить очень сложно. Ему были сделаны несколько операций, в последнее время он ездил в коляске. Несмотря на это, Лева страшно интересовался всеми спортивными делами, я был даже этим поражен», — рассказал Долгополов.

«До последних дней он сохранял веру, что он победит, что он останется здесь. Лев даже спрашивал у меня в последних разговорах, много ли пришло работ на конкурс “Энергия побед”? Он просил, чтобы мы прислали работу ему на прочтение, даже находясь в таком состоянии. Он был в работе и деле до последних дней», — добавил собеседник агентства.

Россошик также являлся членом исполкома Всероссийской федерации волейбола.

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