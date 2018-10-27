Умер первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Лев Россошик

«Только что говорил с его женой, Лев умер сегодня утром, у него была тяжелая болезнь, с которой он долго боролся. Лева был сильным, активным парнем, долго боролся, но рак победить очень сложно. Ему были сделаны несколько операций, в последнее время он ездил в коляске. Несмотря на это, Лева страшно интересовался всеми спортивными делами, я был даже этим поражен», — рассказал Долгополов.