Умер первый вице-президент Федерации спортивных журналистов России Лев Россошик
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый
МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Первый
«Только что говорил с его женой, Лев умер сегодня утром, у него была тяжелая болезнь, с которой он долго боролся. Лева был сильным, активным парнем, долго боролся, но рак победить очень сложно. Ему были сделаны несколько операций, в последнее время он ездил в коляске. Несмотря на это, Лева страшно интересовался всеми спортивными делами, я был даже этим поражен», — рассказал Долгополов.
«До последних дней он сохранял веру, что он победит, что он останется здесь. Лев даже спрашивал у меня в последних разговорах, много ли пришло работ на конкурс “Энергия побед”? Он просил, чтобы мы прислали работу ему на прочтение, даже находясь в таком состоянии. Он был в работе и деле до последних дней», — добавил собеседник агентства.
Россошик также являлся членом исполкома Всероссийской федерации волейбола.