Эстафета огня зимней Универсиады-2019 прошла в Санкт-Петербурге
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года в Красноярске прошла в субботу по центральным улицам
С. -ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Эстафета огня зимней Универсиады 2019 года в Красноярске прошла в субботу по центральным улицам
Эстафета огня стартовала в полдень на площади Академика Сахарова у главного здания
По данным городского комитета по физкультуре и спорту, огонь пронесли 40 факелоносцев, среди которых серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, послы Универсиады-2019 чемпионы мира по фигурному катанию Алексей Тихонов и Мария Петрова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. На завершающем этапе эстафеты шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России, почетный гражданин
«В этом году нам исполняется 122 года. Сегодняшнее зажжение огня мы воспринимаем как признание тех заслуг, которые числятся за нашим университетом: 358 олимпийских медалей различного достоинства завоевали наши студенты, наши выпускники и наши преподаватели. Это признание наших заслуг в области спорта высших достижений», — сказал Бакулев.
Как заявила журналистам принимавшая участие в церемонии зажжения чаши огня олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова, Универсиада — это большая стартовая площадка для молодежи, чтобы идти вперед к высоким результатам. «Я уверена, такие чемпионы у нас будут, и мы займем общекомандное первое место, это 100%», — сказала Журова.
В завершение церемонии огонь Универсиады был передан представителю Архангельска, где 3 ноября пройдет следующий этап эстафеты. Всего в маршруте 30 крупных городов России. Завершится путешествие огня 1 марта 2019 года в Красноярске.