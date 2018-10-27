Эстафета огня зимней Универсиады-2019 прошла в Санкт-Петербурге

Источник: РИА "Новости"

Эстафета огня стартовала в полдень на площади Академика Сахарова у главного здания Санкт-Петербургского государственного университета. Маршрут эстафеты проходил через Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Дворцовый мост, Исаакиевскую площадь. Финиш состоялся на стадионе Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта. Общая протяженность маршрута составила 4 км.

По данным городского комитета по физкультуре и спорту, огонь пронесли 40 факелоносцев, среди которых серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Илья Авербух, послы Универсиады-2019 чемпионы мира по фигурному катанию Алексей Тихонов и Мария Петрова, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. На завершающем этапе эстафеты шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, Герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга Любовь Егорова передала факел ректору университета им. Лесгафта Сергею Бакулеву, который зажег городскую чашу огня Универсиады.

«В этом году нам исполняется 122 года. Сегодняшнее зажжение огня мы воспринимаем как признание тех заслуг, которые числятся за нашим университетом: 358 олимпийских медалей различного достоинства завоевали наши студенты, наши выпускники и наши преподаватели. Это признание наших заслуг в области спорта высших достижений», — сказал Бакулев.

Как заявила журналистам принимавшая участие в церемонии зажжения чаши огня олимпийская чемпионка депутат Госдумы Светлана Журова, Универсиада — это большая стартовая площадка для молодежи, чтобы идти вперед к высоким результатам. «Я уверена, такие чемпионы у нас будут, и мы займем общекомандное первое место, это 100%», — сказала Журова.