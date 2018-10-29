Еще четыре казахстанских спортсмена дисквалифицированы за допинг в 2018 году
Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.
Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.
Александр Годованюк (водное поло) — дисквалифицирован до 1 августа 2022 года (оралтуринабол).
Абзал Абильдашев (самбо) — дисквалифицирован до 24 июля 2022 года (дростанолон, метандиенон, тренболон, станозолол).
Азат Добаиев (самбо) — дисквалифицирован до 19 июля 2020 года (фуросемид).
Аслан Коригов (пауэрлифтинг) — дисквалифицирован до 8 декабря 2021 года (тестостерон).
Всего на данный момент за 2018 год дисквалификации подверглись 30 спортсменов.