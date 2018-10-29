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15:23 (мск), источник: Sports.kz

Еще четыре казахстанских спортсмена дисквалифицированы за допинг в 2018 году

Казахстанский национальный антидопинговый центр опубликовал новые фамилии в списке дисквалифицированных атлетов за употребление запрещенных препаратов, сообщает Sports.kz.

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Александр Годованюк (водное поло) — дисквалифицирован до 1 августа 2022 года (оралтуринабол).

Абзал Абильдашев (самбо) — дисквалифицирован до 24 июля 2022 года (дростанолон, метандиенон, тренболон, станозолол).

Азат Добаиев (самбо) — дисквалифицирован до 19 июля 2020 года (фуросемид).

Аслан Коригов (пауэрлифтинг) — дисквалифицирован до 8 декабря 2021 года (тестостерон).

Всего на данный момент за 2018 год дисквалификации подверглись 30 спортсменов.

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