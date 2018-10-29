Винегрет из допинга. Такого вы еще не видели
История российской спортсменки, поставившей эксперимент на себе.
История российской спортсменки, поставившей эксперимент на себе.
Метательница молота Татьяна Качегина сдала
— Такого «винегрета» нам еще не попадалось, — признают сотрудники РУСАДА. — Два анаболика, гормон роста, да еще и мельдоний до кучи. Никто не думал, что такое возможно в
Тем более удивительно, что Качегина не является спортсменкой мирового уровня. Похоже, уже после приема всех этих препаратов, она метала молот на соревнованиях в район 55 метров. Это еле дотягивает до норматива мастера спорта. Получается, допинг бесполезен? И зачем тогда 29-летняя метательница вдруг решила превратить себя в ходячую аптеку?
До допингового скандала Качегина считалась обыкновенной спортсменкой среднего уровня. После выхода из юниорского возраста она на протяжении нескольких лет метала снаряд в район 59−61 метра. Этого достаточно, чтобы выходить в финал чемпионата России, но не более того. Потом, в 2016-м, сумела прибавить к результату еще три метра. Но все равно, даже об участии в международных соревнованиях речи не шло.
Как говорят специалисты, основная проблема у Качегиной была в технике. Метание молота —
Интересно, что в попытке
— Она вела все переговоры с Москвой за моей спиной, занималась сбором документов, а я даже ни о чем не знал, — заявил Пучков в интервью «СЭ». — Мне она потом заявила, что не видит условий для роста результатов и как тренер я ее не устраиваю. Воспринял это как удар в спину. Привык доверять людям, с которыми работаю, а если человеку говоришь одно, а делает он потом совсем другое… Но все равно, новость о ее дисквалификации стала шоком. У меня она регулярно проходила
В Москве Качегина стала тренироваться у Сергея Васильева. Опытный 66-летний специалист широко известен в метаниях, но
Но тем не менее, с зимы этого года Татьяна должна была предоставлять в РУСАДА полную информацию о своем местонахождении. Каждый день, и все 365 дней в году, она обязана была оставаться в зоне доступа
Дальше — больше. Весной спортсменка перенесла операцию на колене, но относительно быстро восстановилась и стала выступать на соревнованиях. Причем выступала много и везде, где можно: на Мемориале Знаменских в Жуковском, чемпионате Москвы, Мемориале Евстратова…
На любом из этих турниров у Качегиной могли бы взять
— Мы пытались связаться со спортсменкой, но она не отвечала ни на почту, ни на телефон, — заявила «СЭ» антидопинговый координатор ВФЛА Елена Иконникова. — В итоге, объяснительной в течение 14 дней мы не получили. Слушания прошли заочно. Срок дисквалификации составил стандартных четыре года.
— Откуда в пробе вашей ученицы взялись сразу четыре запрещенных препарата? — вопрос личному тренеру Качегиной Сергею Васильеву.
— А почему этот вопрос вы задаете мне?
— Потому что вы ее личный тренер и несете за нее ответственность.
— Извините, но я имею дело со взрослыми людьми. С Татьяной я на тот момент работал всего три месяца. Она пришла от другого тренера, казалась вполне адекватной. Спорт для нее в жизни значил очень много, она действительно очень хотела результатов.
— Вы обсуждали с ней вопросы допинга?
— Этот вопрос вообще никогда не стоял. Для нее даже смысла не было употреблять допинг — он бы ей только помешал. Нужно было менять методику, технику, и у нее было огромное желание метать далеко. Я ей так и сказал: если продолжать ту же методику, результата не будет. Я заставлял ее участвовать во всех подряд российских соревнованиях. Сами подумайте: я что, самоубийца, выпускать ее на турниры, где есть контроль?
— Тогда самоубийца Татьяна: зачем, зная, что она состоит в пуле тестирования РУСАДА и регулярно участвуя в соревнованиях, продолжать употреблять такой букет препаратов?
— Там такие препараты, что они могут выводиться из организма годами. Так что, когда именно она их приняла, вопрос открытый.
— Как она сама объяснила свою положительную пробу?
— Она пропала с горизонта, уехала домой и перестала выходить на связь.
Сага Качегиной может быть просто историей личной глупости, или невнимательности, или бог знает еще чего. Но проблема в том, что таких, как Татьяна — пусть и не с четырьмя запрещенными препаратами в организме, а «всего» с одним — у нас десятки и сотни. И все всегда повторяется: личные тренеры говорят, что ничего не знали и не видели, спортсмены все отрицают или вовсе исчезают.
Потом сроки дисквалификации заканчиваются, тренеры постепенно возвращаются на передовую, спортсмены порой тоже. Кто конкретно был виноват в том или ином допинговом скандале, что именно случилось, где и на какие деньги был куплен препарат… Ответов на эти вопросы практически никогда не находится.
Между тем, дело ведь не в том, чтобы избавить российскую легкую атлетику от спортсменки Качегиной. Или даже объявить выговор или уволить заслуженного тренера Васильева. Важно разобраться — и не показательно, а системно — что произошло, и кто за это ответит. Рычагов для такого расследования нет даже у РУСАДА, не говоря о федерации. Теоретически могло бы вмешаться официальное следствие — ведь за распространение допинга у нас предусмотрена уголовная ответственность. Но подобных прецедентов у нас до сих пор практические не было.
Но на деле, механизм пока не работает. И эта история, как и множество ей подобных, так и останется вопросами без ответов.