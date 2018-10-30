Лукашенко поделился секретами спорта для мужиков

«Я вообще в спортзале не занимаюсь, хотя много отдаю спорту. У меня норма два часа в день или чуть больше, которые я должен отдать спорту. Это обязательно. И вам советую больше заниматься на улице», — сказал он на встрече с представителями Белорусского республиканского союза молодежи.