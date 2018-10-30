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13:20 (мск), источник: Р-Спорт

СМИ: Калгари откажется от борьбы за проведение зимней Олимпиады-2026

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Канадский Калгари откажется от борьбы за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года, сообщает Calgary Herald.

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Источник: AP 2018

Члены городского совета Калгари на специальной встрече рассмотрят вопрос о прекращении любой работы по продвижению заявки, а решение об отказе от борьбы совет должен принять на заседании в полном составе в среду. Причиной возможного отказа являются слишком большие затраты на подготовку и проведение Олимпиады.

При этом на 13 ноября намечено проведение референдума по данному вопросу, в котором должны принять участие местные жители.

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​Исполком Международного олимпийского комитета на заседании в Буэнос-Айресе в начале октября утвердил, что борьбу за проведение зимних Игр-2026 будут вести Калгари, совместная заявка итальянских Милана и Кортина д’Ампеццо, а также столица Швеции Стокгольм. При этом была отклонена заявка турецкого Эрзурума.

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