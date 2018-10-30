СМИ: Калгари откажется от борьбы за проведение зимней Олимпиады-2026

Источник: AP 2018

Члены городского совета Калгари на специальной встрече рассмотрят вопрос о прекращении любой работы по продвижению заявки, а решение об отказе от борьбы совет должен принять на заседании в полном составе в среду. Причиной возможного отказа являются слишком большие затраты на подготовку и проведение Олимпиады.

При этом на 13 ноября намечено проведение референдума по данному вопросу, в котором должны принять участие местные жители.