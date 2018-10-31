Референдум по вопросу борьбы Калгари за право проведения ОИ-2026 может не состояться

«Время вышло, и я думаю, что пора выйти из игры», — цитирует его телеканал Си-би-си. Вули пояснил, что федеральные и муниципальные власти не решили вопросы финансирования возможного проведения Игр. Поэтому комиссия выступает за отмену намеченного на 13 ноября городского референдума по этому вопросу. По его словам, в такой ситуации «это не имеет смысла», окончательное решение в среду должен принять Совет города Калгари.

Олимпийская комиссия Калгари оценивает проведение Игр в 5,23 млрд канадских долларов (почти $4 млрд). Расходы города и федерального центра оцениваются в 3 млрд канадских долларов, но Оттава готова дать лишь половину суммы, что не устраивает Калгари.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, также шведский Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.