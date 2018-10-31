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09:41 (мск), источник: ТАСС

Референдум по вопросу борьбы Калгари за право проведения ОИ-2026 может не состояться

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Референдум по вопросу продолжения борьбы города Калгари (Канада) за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года может не состояться из-за нерешенных финансовых вопросов. Об этом во вторник сообщил глава Городской аттестационной олимпийской комиссии Эван Вули.

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«Время вышло, и я думаю, что пора выйти из игры», — цитирует его телеканал Си-би-си. Вули пояснил, что федеральные и муниципальные власти не решили вопросы финансирования возможного проведения Игр. Поэтому комиссия выступает за отмену намеченного на 13 ноября городского референдума по этому вопросу. По его словам, в такой ситуации «это не имеет смысла», окончательное решение в среду должен принять Совет города Калгари.

Олимпийская комиссия Калгари оценивает проведение Игр в 5,23 млрд канадских долларов (почти $4 млрд). Расходы города и федерального центра оцениваются в 3 млрд канадских долларов, но Оттава готова дать лишь половину суммы, что не устраивает Калгари.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Ими стали Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, также шведский Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в Лозанне.

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