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16:48 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Власти Калгари добились от Оттавы финансирования ОИ-2026 в случае победы заявки

ОТТАВА, 31 октября. /ТАСС/. Мэрия Калгари, руководство провинции Альберта и представители федеральных властей достигли соглашения о финансировании Оттавой зимних Олимпийских игр 2026 года в случае победы канадской заявки на их проведение. Об этом в среду сообщил телеканал CBC.

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Источник: РИА "Новости"

По его данным, подписи под соглашением поставили мэр Калгари Нахид Ненши, премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли и министр спорта Канады Кирсти Данкан. Оно предусматривает выделение федеральными властями 2,875 млрд канадских долларов (около $2,2 млрд) на финансирование проведения Игр в Калгари при победе заявки.

Во вторник глава Городской аттестационной олимпийской комиссии Эван Вули сообщил, что стороны не могут прийти к соглашению по этому вопросу, в результате чего намеченный на 13 ноября референдум по вопросу продолжения борьбы Калгари за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года может не состояться.

Олимпийская комиссия Калгари оценивает проведение ОИ в 5,23 млрд канадских долларов (почти $4 млрд). Расходы города и федерального центра оцениваются в 3 млрд канадских долларов, но Оттава была готова дать лишь половину суммы, что не устраивало Калгари.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года: Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.

Выборы столицы Игр-2026 пройдут в 2019 году на 132-й сессии Международного олимпийского комитета в швейцарской Лозанне.

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