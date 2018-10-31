СМИ: Власти Калгари добились от Оттавы финансирования ОИ-2026 в случае победы заявки

Источник: РИА "Новости"

По его данным, подписи под соглашением поставили мэр Калгари Нахид Ненши, премьер-министр провинции Альберта Рейчел Нотли и министр спорта Канады Кирсти Данкан. Оно предусматривает выделение федеральными властями 2,875 млрд канадских долларов (около $2,2 млрд) на финансирование проведения Игр в Калгари при победе заявки.

Во вторник глава Городской аттестационной олимпийской комиссии Эван Вули сообщил, что стороны не могут прийти к соглашению по этому вопросу, в результате чего намеченный на 13 ноября референдум по вопросу продолжения борьбы Калгари за право проведения зимних Олимпийских игр 2026 года может не состояться.

Олимпийская комиссия Калгари оценивает проведение ОИ в 5,23 млрд канадских долларов (почти $4 млрд). Расходы города и федерального центра оцениваются в 3 млрд канадских долларов, но Оттава была готова дать лишь половину суммы, что не устраивало Калгари.

9 октября во время заседания сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Буэнос-Айресе были утверждены три заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года: Калгари, итальянские Милан и Кортина-д’Ампеццо, а также Стокгольм. Все три заявки 4 октября одобрил исполком МОК, предложив их на утверждение сессии. Заявка турецкого Эрзурума на проведение Олимпиады 2026 года была отклонена.