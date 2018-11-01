В США прошел всемирный антидопинговый саммит без WADA. Собрались все хейтеры России
Готовится заговор.
Готовится заговор.
Уже почти ровно 2 месяца прошло с исторического восстановления РУСАДА в правах. За это время каждый уважающий себя человек, так или иначе причастный к спорту,
В итоге «заокеанский кружок противников восстановления РУСАДА» решил провести антидопинговый саммит в Белом доме, главной целью которого было оказание давления на руководство WADA. Вот только представителей WADA на саммите не было…
Зато на саммите присутствовали президент USADA Трэвис Тайгерт, информатор WADA Юлия Степанова,
Как вы могли верно заметить, среди приглашенных были лишь те, кто неоднократно выступал против восстановления РУСАДА. В WADA посчитали эту затею, по крайней мере, возмутительной.
— К сожалению, в Вашингтоне была услышана только одна часть истории. Всемирное агентство не было приглашено на саммит. Единственными, кто были приглашены, были те, кто сейчас ставит под сомнение решение руководства WADA. Если бы пригласили президента WADA сэра Крэйга Риди, других членов организации или спортсменов, которые поддерживают это решение, они смогли бы объяснить, почему произошло восстановление РУСАДА, — цитирует WADA InsidetheGames.
Но Трэвис Тайгерт немного другого мнения. Оказывается, на саммите было 6 представителей WADA, а встреча ни в коем случае не носила односторонний характер.
— На саммите присутствовали шесть представителей этой организации. В одной комнате собрались люди, которые отстаивали интересы чистого спорта и действительно прислушивались к мнению спортсменов. Руководство WADA вновь пытается пустить пыль в глаза.
Нет ничего одностороннего во встрече спортсменов со всего мира, лидеров антидопингового движения и борцов за чистый спорт на внеочередном саммите, который призван добиться реформирования WADA. Руководству WADA нужно проснуться, почувствовать запах кофе и выйти из своей башни, потому что спортсмены требуют перемен, и они грядут.
К чему приведет прошедший саммит, пока сказать трудно. Понятное дело, что любое решение в пользу России в мире встречают крайне негативно. До сих пор все недовольства заканчивались на эмоциональных высказываниях, серьезные изменения пока не планируются. Но это лишь затишье перед уже очевидной бурей.
В середине ноября президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков обсудит с главой IBU Олле Далиным возможный процесс скорейшего восстановления СБР (Союза биатлонистов России), в начале декабря состоится заседание совета IAAF, в ходе которого будет рассмотрен вопрос о восстановлении ВФЛА (Всероссийской федерации легкой атлетики). Если хотя бы одно из этих решений будет принято в пользу России, шквала критики в адрес глав международных организаций не избежать.