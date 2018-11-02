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13:19 (мск), источник: Чемпионат.com

СМИ: Южная Корея и КНДР договорились о совместном проведении Олимпиады-2032

Руководство Южной Кореи и КНДР пришли к общему знаменателю по поводу совместного проведения летних Олимпийских игр — 2032.

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Страны приняли решение написать письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором заявят о желании статья хозяевами Игр, сообщает Reuters.

Ранее лидеры стран договорились о том, что на летних Олимпийских играх — 2020 выступят единой командой. Кроме того, на чемпионате мира по гандболу — 2019 Северная и Южная Корея так же выступят совместно.

Напомним, на Олимпиаду в Пхёнчхане Северная и Южная Корея заявили совместную женскую хоккейную команду. На открытии Игр делегации двух государств прошли под единым флагом.
Заинтересованность в проведении Олимпиады-2032 также выразили Индонезия, Индия и Аргентина. Страна-хозяйка Игр будет объявлена в 2021 году.

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