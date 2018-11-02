СМИ: Южная Корея и КНДР договорились о совместном проведении Олимпиады-2032

Страны приняли решение написать письмо в Международный олимпийский комитет (МОК), в котором заявят о желании статья хозяевами Игр, сообщает Reuters.

Ранее лидеры стран договорились о том, что на летних Олимпийских играх — 2020 выступят единой командой. Кроме того, на чемпионате мира по гандболу — 2019 Северная и Южная Корея так же выступят совместно.