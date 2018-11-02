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20:56 (мск), источник: Р-Спорт

МОК объявил о новой перепроверке допинг-проб с Олимпиады-2012

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в настоящее время проводит дополнительную перепроверку допинг-проб, взятых на летних Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

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Как отмечается в сообщении на сайте МОК, программа повторного анализа проб проводится с использованием современных научных методик, ее цель — выявление всех запрещенных в 2012 году веществ. Если допинг-тест вызовет подозрения, спортсмен будет проинформирован об этом, после чего в отношении него могут начать разбирательство.

Сообщается, что МОК делегировал соответствующие полномочия Независимой организации допинг-тестирования (ITA), которая в случае необходимости уведомит атлета о возможном нарушении антидопинговых правил.

Также отмечается, что ранее по итогам перепроверки более 500 проб участников Олимпиады в Лондоне в 48 случаях были выявлены нарушения. Программа будет продолжена в 2019 году.

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