МОК объявил о новой перепроверке допинг-проб с Олимпиады-2012
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в настоящее время проводит дополнительную перепроверку
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что в настоящее время проводит дополнительную перепроверку
Как отмечается в сообщении на сайте МОК, программа повторного анализа проб проводится с использованием современных научных методик, ее цель — выявление всех запрещенных в 2012 году веществ. Если
Сообщается, что МОК делегировал соответствующие полномочия Независимой организации
Также отмечается, что ранее по итогам перепроверки более 500 проб участников Олимпиады в Лондоне в 48 случаях были выявлены нарушения. Программа будет продолжена в 2019 году.