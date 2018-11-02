МОК объявил о новой перепроверке допинг-проб с Олимпиады-2012

Как отмечается в сообщении на сайте МОК, программа повторного анализа проб проводится с использованием современных научных методик, ее цель — выявление всех запрещенных в 2012 году веществ. Если допинг-тест вызовет подозрения, спортсмен будет проинформирован об этом, после чего в отношении него могут начать разбирательство.