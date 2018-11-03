Огонь Всемирной зимней универсиады провезли по Архангельску на лошади мезенской породы

Источник: РИА "Новости"

«От набережной Северной Двины до стадиона “Труд” огонь доставлен в гужевой расписной повозке, в которую была впряжена лошадь мезенской породы. Это уникальная северная порода, единственная племенная ферма по разведению лошадей этой породы существует только в Архангельской области… Лошадь с белоснежной гривой зовут Августина, ей 12 лет», — сказала собеседница агентства.

Она также добавила, что в повозке огонь перевозила факелоносец Елена Недзвецкая — одна из сильнейших легкоатлетов Поморья 80-х — начала 90-х годов, руководитель регионального отделения «Поискового движения России».

«Она подъехала к стадиону “Труд” и передала факел тренеру молодежного состава команды “Водник” Олегу Батову. Он с факелом совершил на коньках круг почета по стадиону и передал его самому титулованному спортсмену — мастеру спорта РФ международного класса, призеру этапов кубков мира по конькобежному спорту Александру Румянцеву. Он зажег чашу огня, и началось яркое зрелище — матч между архангельским “Водником” и красноярским “Енисеем” в рамках чемпионата РФ по хоккею с мячом среди команд суперлиги», — сказала Шилова.

Эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019 года стартовала в Архангельске в 11:00. Маршрут пролегал от главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, через набережную Северной Двины и до стадиона «Труд». Общая протяженность маршрута в Архангельске составляет почти 6 километров. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев, среди них мастера спорта РФ международного класса, участники олимпийских игр, видные общественные деятели, представители научного сообщества.