Огонь Всемирной зимней универсиады провезли по Архангельску на лошади мезенской породы

«От набережной Северной Двины до стадиона “Труд” огонь доставлен в гужевой расписной повозке, в которую была впряжена лошадь мезенской породы. Это уникальная северная порода, единственная племенная ферма по разведению лошадей этой породы существует только в Архангельской области… Лошадь с белоснежной гривой зовут Августина, ей 12 лет», — сказала собеседница агентства.
Она также добавила, что в повозке огонь перевозила факелоносец Елена Недзвецкая — одна из сильнейших легкоатлетов Поморья 80-х — начала 90-х годов, руководитель регионального отделения «Поискового движения России».
«Она подъехала к стадиону “Труд” и передала факел тренеру молодежного состава команды “Водник” Олегу Батову. Он с факелом совершил на коньках круг почета по стадиону и передал его самому титулованному спортсмену — мастеру спорта РФ международного класса, призеру этапов кубков мира по конькобежному спорту Александру Румянцеву. Он зажег чашу огня, и началось яркое зрелище — матч между архангельским “Водником” и красноярским “Енисеем” в рамках чемпионата РФ по хоккею с мячом среди команд суперлиги», — сказала Шилова.
Эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019 года стартовала в Архангельске в 11:00. Маршрут пролегал от главного корпуса Северного (Арктического) федерального университета имени М. В. Ломоносова, через набережную Северной Двины и до стадиона «Труд». Общая протяженность маршрута в Архангельске составляет почти 6 километров. Огонь по улицам города пронесли 25 факелоносцев, среди них мастера спорта РФ международного класса, участники олимпийских игр, видные общественные деятели, представители научного сообщества.
Эстафета огня Всемирной зимней универсиады 2019 года стартовала 20 сентября в Турине. В рамках международного этапа факелоносцы пробежали по улицам Алма-Аты и Харбина. На территории России огонь Студенческих игр уже побывал в Москве, Калининграде, Симферополе, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Грозном и Санкт-Петербурге. Из Архангельска огонь Всемирной зимней универсиады 2019 года отправится в Казань, а завершится путешествие огня в Красноярске 1 марта 2019 года.