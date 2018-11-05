Румыния тоже обманывала ВАДА. Но ей за это ничего не будет

Источник: РИА "Новости"

История лаборатории в Бухаресте до боли напоминает российскую. Появление информатора, факты подмены проб, коррупция на государственном уровне… Принципиально отличается здесь только политика ВАДА. В случае с Россией, скандал стоил нашей стране участия в двух Олимпиадах и бессрочного отстранения из системы мирового спорта. Румынии же по факту отделалась легким испугом. Даже аккредитацию у лаборатории не стали забирать окончательно, а лишь приостановили срок ее действия на шесть месяцев.

Спрятать пробы румыны просто не успели

Глава комитета по расследованиям ВАДА Гюнтер Янгер выяснил, что руководитель лаборатории в Бухаресте Валентин Поп и его заместитель занимались подменой положительных проб на отрицательные. Механизм был точно такой же, как у бывшего коллеги Григория Родченкова в Москве. Спортсмен сдавал пробу, после первичного скрининга выяснялось, что она положительная, но руководители лаборатории заносили ее в систему АДАМС как отрицательную. Учитывая большие объемы тестирования, вероятность, что эту конкретную пробирку перепроверят, была ничтожной. Сколько точно времени действовала преступная схема — непонятно.

Румыны попались точно так же, как россияне — из-за информатора. Только если в нашем случае это был сам директор лаборатории, имя румынского борца за правду пока неизвестно. Но факт в том, что еще 1 июня 2016 года сотрудники ВАДА внезапно наведались в лабораторию в Бухаресте и конфисковали все пробы. Что-то спрятать или не отдать румыны просто не успели.

Дальше вообще получилось забавно. Спустя несколько дней пользователь под ником valentin.pop вошел в электронную систему АДАМС и изменил статус проб двух румынских борцов с «отрицательного» на «положительный». После перепроверки выяснилось, что у обоих спортсменов был найден запрещенный препарат фуросемид, который используется для сгонки веса либо для сокрытия приема более «тяжелых» субстанций. Но изначально Поп почему-то предпочел ВАДА об этом не сообщать.

— Мы не очень-то профессиональны, — объяснил Поп свои действия Янгеру и коллегам. С ним сложно не согласиться: уж поменять ник-то можно было догадаться? Да и в остальном лаборатория в Бухаресте функционировала, мягко говоря, не на высоком уровне. Например, в ходе расследования выяснилось, что она не умела определять гормон роста и даже мельдоний. Последнее вообще смешно: ведь следы мельдония, как мы теперь знаем, не выводятся из организма месяцами и даже годами.

Расследование продолжается

По факту всех этих нарушений ВАДА начало внутреннее расследование, которое тянется уже почти два года. Итогов пока нет, но например, выяснилось, что Поп вместе с заместителем действовали не самостоятельно. Были еще люди из руководства, которые руководили схемой. Все, в общем-то, очень похоже на Россию, за исключением того, что точный масштаб подмен в Румынии пока не известен.

Но любопытно, что политика ВАДА в отношение двух схожих случаев различается принципиально. Думаете, румынское антидопинговое агентство лишили статуса соответствия, или румынских спортсменов перестали пускать на международные соревнования? Или хотя бы бессрочно отстранили преступную лабораторию? Как бы ни так.

В феврале прошлого года, когда информация только начала всплывать, ВАДА приостановило аккредитацию лаборатории всего на шесть месяцев. В мае этот срок был еще продлен, так как расследование продолжается. На этом, собственно, все. Лаборатория может вернуться в любой момент, в остальном, румынский спорт продолжает процветать. Кто эти неназванные в отчете ВАДА «руководители», которые направляли Валентина Попа в его манипуляциях? А вдруг они, например, занимают высокие посты в Министерстве спорта или в Олимпийском комитете? А что, если скрытых в лаборатории положительных проб было куда больше двух, и ушедшие от справедливого наказания допингеры продолжают выступать и отбирать медали у «чистых» спортсменов?

В общем, в отношении Румынии эти вопросы ВАДА почему-то не волнуют. Янгер с коллегами продолжают копать, и остается только надеяться, что итоги их работы хотя бы станут публичными и будут представлены на специальной пресс-конференции, подобно докладам Паунда и Макларена. Но в этом тоже, почему-то, есть сомнения.

Риди поругался с заместителем

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Параллельно с темной румынской историей, в ВАДА бушует громкий публичный конфликт: президент Крейг Риди против вице-президента Линды Хеллеланд. Норвежка на прошлой неделе стала участницей саммита в американском Белом доме, отправившись туда вопреки распоряжению Риди.

— Когда мадам Хеллеланд рассказала мне о своем намерении участвовать в саммите, я напомнил ей о нашей внутренней структуре и о том, что вообще-то я направляю того или иного человека представлять ВАДА на официальных мероприятиях, — рассказал Риди в своей речи на конференции. — Я спросил, нет ли у нее распоряжений от официальных структур, в которых она работает в своей стране (Хеллеланд является министром по делам молодежи в Норвегии. — Прим. «СЭ»). Но если нет, я ожидаю, что как вице-президент ВАДА она будет, во-первых, принимать демократическое решение, принятое исполкомом на Сейшелах, и во-вторых, уважать работу своих коллег по руководству ВАДА. Ответа я не услышал.

Хеллеланд, напомним, вопреки запрету Риди, отправилась в Белый дом и там резко выступила против нынешнего руководства ВАДА. Впоследствии в Твиттере она жестко ответила: «Дорогой президент Риди, я встречаюсь с кем хочу».

Напомним, Хеллеланд намерена спустя год сменить Риди на посту президента. А сам пожилой руководитель под давлением жены хотел даже подать в отставку немедленно, но потом передумал. В любом случае, для респектабельной и немного сонной организации, вроде ВАДА, такие публичные пикировки — это из ряда вон. Чем ближе к выборам — тем интересней будет.